Wäldi Hochwasserschutz ist aktuell nicht gewährleistet: Stimmvolk spricht einen sechsstelligen Kredit für Bachöffnung Am Freitagabend kam das Stimmvolk in Wäldi zur Gemeindeversammlung zusammen. Hauptthemen waren Hochwasserschutz und die Renovierung einer alten Liegenschaft.

Gemeindepräsident Adrian König leitet die Wäldinger Gemeindeversammlung. Bild: Viviane Vogel

In der Gemeinde gibt das Weltgeschehen den Ton an. «Viele Projekte sind noch nicht abgeschlossen, weil uns die Witterung immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat», sagt der Wäldinger Gemeindepräsident Adrian König am Freitagabend.

«Wenn wir das nötige Material erhalten, sollten die Abschlüsse dieses Jahr möglich sein.»

206'000 Franken für Bachöffnung

Die Öffnung des Unterloobaches in Sonterswil ist ein zentrales Thema. Urban Fenner, Projektleiter von der Fröhlich Wasserbau AG, erklärt:

«Bei einem Hochwasser, das alle hundert Jahre einmal vorkommt, wäre der Schutz jetzt nicht gewährleistet.»

Die Planung sei schwierig, da die Modellierungen immer öfter aktualisiert werden müssten. Ein Anwohner glaubt nicht, dass die Pläne genügen. Ein anderer bezweifelt die Dringlichkeit der Problematik. Dennoch wird der Kreditantrag von 206'000 Franken bis auf eine Enthaltung einstimmig angenommen.

Das Stimmvolk winkt auch die Renovation der alten Post-Liegenschaft in Engwilen durch. Gemeinderat Dan Lehmann sagt:

«Als Mieter stellen wir uns eine Familie vor, deren Budget kein neueres Objekt zulässt.»

Bei einem anderen Gebäude ist die Sanierung verschoben worden: Das Pfarrhaus Lipperswil dient aktuell als Unterkunft für Flüchtlinge. König sagt: «Unser Kontingent liegt bei acht Menschen.» Tatsächlich kämen aber momentan 27 Geflüchtete in Gastfamilien unter. «Hierfür spreche ich meinen Dank aus. Das wäre nicht möglich ohne das private Engagement.»