Wachstumsschub für Hosenruck Die Gehrig Generalunternehmung erstellt eine Überbauung mit drei Gebäuden und 17 Wohnungen. Nach Fertigstellung könnte die Dorfbevölkerung um rund zehn Prozent anwachsen. Mario Testa

Architekt Jüge Rüdlinger, Gemeindepräsident Martin Imboden und die beiden Bauherren Otto und Christoph Gehrig vor der grossen Baugrube für die Überbauung. (Bild: Mario Testa)

«Seit 15 Jahren rechnen wir mit einer Überbauung auf diesem Grundstück», sagt Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau. Umso mehr freut es ihn, dass nun endlich etwas geht und in den kommenden Monaten drei Mehrfamilienhäuser mit 17 Wohnungen mitten in Hosenruck realisiert werden.

Verantwortlich dafür ist die Gehrig Generalunternehmung aus Wil. Sie investiert rund zehn Millionen Franken ins Bauprojekt – und das, auch wenn es nicht ihren Plänen entstammt. «Wir konnten ein fertiges, bewilligtes Projekt von Kurt Vogt abkaufen. Natürlich haben wir das Projekt zuerst geprüft, als er es uns angeboten hat. Aber es hat uns überzeugt und die Lage ist sehr gut», sagt Christoph Gehrig.

Lange Verfahren verzögerten das Projekt

Ingenieur Kurt Vogt, der am Spatenstich vom Dienstagnachmittag ebenfalls dabei ist, erklärt, warum er das Bauprojekt nicht selber realisieren wollte: «Ich hatte das Grundstück im Jahr 2012 gekauft. Unser Projekt hatte dann einige langwierige Einspracheverfahren zur Folge, diese sind aber unterdessen erledigt.»

Unterdessen hätten sich bei ihm aber einige andere Projekte ergeben. «Deshalb habe ich einfach keine Kapazität mehr für die Bauten hier in Hosenruck», sagt Vogt. Und mit Gehrigs habe er gute Käufer gefunden, die in der Region verankert sind. In der Gemeinde Wuppenau fehlen Mietwohnungen.

Auch deshalb freut sich Martin Imboden auf die Neubauten – auch wenn in zwei der drei Gebäude Eigentumswohnungen entstehen.

«Das Problem fehlender Mietwohnungen hat unsere Gemeinde schon lange. Schon in den Protokollen der Nullerjahre ist es ein grosses Thema.»

Nebst der aktuellen Überbauung sehe er aber auch anderswo Chancen, wieder mehr Wohnraum zu schaffen, um der leicht rückläufigen Bevölkerungszahl entgegen zu wirken. «Auch die innere Verdichtung wird helfen, mehr Wohnungen zu schaffen. Sie bietet mehr Möglichkeiten, als man gedacht hätte. Es stehen mehrere Projekte an und so scheint in den kommenden Jahren eine Welle des Wachstums zu kommen.»

In Hosenruck kann das aktuelle Bauprojekt, welches im Herbst 2020 abgeschlossen sein soll, einen Zuwachs von rund zehn Prozent der Dorfbevölkerung bedeuten. Statt der heute 450 Personen könnten dann also 500 Personen direkt am Nollen wohnen.