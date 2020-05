Wachsame Augen an der grünen Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz – ein Selbstversuch Seit dem Wochenende herrscht ein gelockertes Regime an der deutsch-schweizerischen Grenze. Höchste Zeit für einen Augenschein am Grenzübergang zwischen Kreuzlingen und Konstanz.

Die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz ist seit dem 15. Mai wieder offen.

Benjamin Manser

Von Kreuzlingen nach Konstanz: Die ersten Kreuzlinger nutzten am Freitagabend die Gunst der Stunde für einen Übertritt nach Konstanz. Vom Getümmel während der Entfernung des Hages auf Klein Venedig hielt sich die Grenzwache noch fern. Am Samstagmorgen markierten die Grenzschützer auf beiden Seiten dann aber aktiv Präsenz.

Am direkten Weg zum Einkaufszentrum Lago an der Wiesenstrasse steht nun zwar kein Gitter mehr, aber zwei deutsche Zollbeamte warten in ihrem Kleinbus auf Passanten. «Übertritte für touristische oder Einkaufszwecke sind nicht erlaubt», sagt der Mann mit Mundschutz und Handschuhen. Wer ein korrekt ausgefülltes Formular vorweisen kann, kommt hingegen zügig an ihm vorbei ins Nachbarland.

Abgewiesen wird ein junger St.Galler, der dringend ein Paket in Konstanz abholen hätte wollen. Wer keinen deutschen Verwandten zur Hand hat und sich dennoch nach Konstanz wagt, dem drohen empfindliche Bussen: 3000 Euro und im Wiederholungsfall gar eine Einreisesperre. So hiess es zumindest am Freitagabend am Rande der vermeintlichen Grenzöffnung. Ein etwas hohes Risiko, wenn man eigentlich nur sehen wollte, ob es möglich wäre. Nach einem Augenschein am Grenzübergang Klein Venedig fährt ein silbriger BMW mit zwei Grenzwächtern heran. «Von wo nach wo reisen Sie?» Es wird klar: Noch haben die Grenzer ein sehr wachsames Auge auf die grüne Grenze, auch wenn die Zäune jetzt weg sind. (ubr)



Von Konstanz nach Kreuzlingen: Samstagvormittag. Andrang herrscht nicht an den Grenzübergängen, vielmehr Ruhe und Gelassenheit. Selbst bei der Gemeinschaftszollanlage Kreuzlingen-Konstanz, dem sogenannten Autobahnzoll, ist von Stau ausnahmsweise keine Spur, vor allem mangels der sonst so zahlreichen Lastwagen.

Eine junge Frau von der Grenzwacht hält mein Fahrzeug an und sagt freundlich: «Grüezi! Wo wönd Sie anne?» Allein diese Begrüssung symbolisiert Normalität, denn Konstanzer kennen diese Worte seit Kindheit an. Ich erläutere mein Begehr, die Zollanlage fotografieren zu wollen. Alles kein Problem; weder Ausweis, noch die Fotoerlaubnis, die man von den Behörden beidseits der Grenze hierfür immer – auch ausserhalb von Coronazeiten – zu diesem Zweck benötigt, muss ich zeigen.

Retour auf deutscher Seite findet zu diesem Zeitpunkt gar keine Kontrolle statt. Man kann einfach durchfahren. Die Kunstgrenze ist wieder offen. Mehr Medienvertreter als Passanten sind unterwegs. Da könnte mancher leichtsinnig werden und vergessen, dass es eines triftigen Grundes bedarf, die Grenze überschreiten zu dürfen. (as)