VW-Kultmobilde knattern an den Bodensee nach Güttingen Am Wochenende rollten 200 Auto-Klassiker auf die grüne Wiese oberhalb Güttingen. Das VW-Bustreffen ist ein Anlass mit Aussicht auf See, Chrom und Blech. Hana Mauder Wick

Ein Herbie darf nicht fehlen am VW-Bustreffen. (Bild: Donato Caspari) Pink ist Trump bei dieser Fahrerin. (Bild: Donato Caspari) Autoschau mit Ausblick auf den Bodensee. (Bild: Donato Caspari) Der Käfer, ein Klassiker aus der VW-Schmiede. (Bild: Donato Caspari) Das Panorama ist zweitrangig. Dieser Besucher hat nur Augen für die Fahrzeuge am VW-Bustreffen. (Bild: Donato Caspari) Diese Bulli-Besitzerin hat ihr Schätzchen auch als Miniature dabei. (Bild: Donato Caspari) Auch ein Schwede reiste mit seinem Skändimobil an. (Bild: Donato Caspari) Bulli mit Hörnern. (Bild: Donato Caspari) Der Bulli: Platz für Leben und Abenteuer. (Bild: Donato Caspari) Fachsimpeln über Motoren. (Bild: Donato Caspari) Darfs etwas mehr sein? Zusätzliche Schlafgelegenheiten auf dem Dach dieses Familien-Bullis. (Bild: Donato Caspari) Klappe hoch, Bett frei. (Bild: Donato Caspari) Ein Käferfest oberhalb Güttingens. (Bild: Donato Caspari) Blumenschmuck im Haar muss sein - passend zum Auto. (Bild: Donato Caspari) Gemütlichkeit unterm Bulli-Vordach. (Bild: Donato Caspari) Pimp my Bulli: Zu den Scheinwerfern gesellen sich LED-Streifen. (Bild: Donato Caspari) Treffen unter Nachbarn. (Bild: Donato Caspari) Eine «Keksdose» in passender Farbe zum Bulli. (Bild: Donato Caspari) Schlendern und staunen, was die andern so haben. (Bild: Donato Caspari) Was diese beiden Buben wohl entdeckt haben? (Bild: Donato Caspari) Ungewohnte Frontpartie zwischen zwei Bullis. (Bild: Donato Caspari) Minium 91 Oktan - sonst fährt der Bulli nicht. (Bild: Donato Caspari) Alles dabei unter der Motorhaube: auch den Feuerlöscher. (Bild: Donato Caspari) Im Schatten zwischen den VW-Ikonen Käfer und Bulli. (Bild: Donato Caspari) Nickerchen leicht gemacht. (Bild: Donato Caspari) Farblich alles abgestimmt. (Bild: Donato Caspari) Bulli, Bulli, Käfer. (Bild: Donato Caspari) Mit besonderen Felgen und Lackierung wartet dieser Käfer auf. (Bild: Donato Caspari) Spielpause im Kasten der Freiheit auf vier Rädern. (Bild: Donato Caspari) Ein ganz besonderes Panoramadach bietet dieser Bulli. (Bild: Donato Caspari) Aussergewöhnliches macht gwundrig. (Bild: Donato Caspari) 31 Bilder Käfer und Bullis in Reih und Glied

Das ratternde Motorengeräusch klingt für die Fans der Bullis wie Musik in den Ohren. Das Wochenende stand im Zeichen der VW-Busse und -Käfer. Auf der grünen Wiese oberhalb des Dorfes bietet sich den Besuchern eine herrliche Aussicht auf den Bodensee. «Hier gefällt’s mir super», sagt Matthias Scherrer aus Ehrendingen über das achte VW-Bustreffen in Güttingen. Es gibt einige Schmuckstücke auf vier Rädern zu sehen.

«Wenn wir mit unserem T2 unterwegs sind, winken uns die Leute auf der Strasse zu. Auch auf Campingplätzen sind wir sehr gern gesehen»

sagt Scherrer. Das gilt nicht nur für Europa. «Meine Frau und ich sind mit meinem ersten T1 sogar durch Indien gefahren», erzählt Jean-Claude Müller. Seine erste Begegnung mit dem Kultfahrzeug liegt Jahrzehnte zurück.

Für den ersten Bus reichte der Lehrlingslohn

Damals absolvierte der heutige Pensionär eine Lehre als Mechaniker. «Ich war fasziniert: Ein mobiles Haus und ein mobiler Arbeitsplatz auf Rädern!», sagt Müller. Der Funke sprang sofort über und er sparte seinen Lehrlingslohn für seine erste «rollende Einraum-Wohnung». Die hat er sich mit 18 Jahren gekauft – und reiste in die grosse weite Welt hinaus.

«In Indien gab es damals noch keine Campingplätze. Die Einheimischen waren fasziniert. Immerhin hatten wir sogar fliessendes Wasser im Auto!»

Gemeinsam mit Ehefrau Evelyne ist er bis heute – in seinem 15. Bus in Folge – «on the road». An die 60 000 Kilometer legen sie pro Jahr zurück.

In diesen Kultmobilen ist der Weg das Ziel – und die Geschichten darüber der Kitt der Fangemeinde der VW-Busse. Oben auf dem Güttinger Hügel stehen einige schicke Exemplare. Der Samba-Bus in Siegellackrot mit Baujahr 1959 zum Beispiel. Der stolze Besitzer heisst Christoph Kinzinger aus Emmendingen.

Vor 30 Jahren Schrott, heute wertvolle Rarität

Seinen Luftgekühlten besitzt Kinzinger seit 30 Jahren. Gekauft hat er ihn zu einer Zeit, als die Bullis kaum Wertschätzung genossen. «In den 80er-Jahren wurden sie oft weggeworfen», erzählt er. Heute ist sein Modell mit Faltdach eine Rarität. Als Extra-Hingucker hat er einen Wawa-Wohnwagen angehängt.

Nicht jeder hat seinen automobilen Alleskönner selbst gekauft. Larry Kollegers T2, Baujahr 1978, ist ein Geschenk: Es ist eine dieser Geschichten, die sich gut bei einem Bier im Festzelt erzählen lassen. Vor acht Jahren begegnet der Bündner in einer Bar einem VW-Bus-Besitzer. Gemeinsam feierten sie bis am frühen Morgen und plauderten. «Natürlich auch über Autos – vor allem über Autos.» Nach einigen Drinks meinte der Mann: «Ich schenke dir meinen T2.» Er knüpfte zwei Bedingungen an diesen Deal: Der Wagen müsse restauriert und in der Region gefahren werden. Beides hat Kolleger umgesetzt.