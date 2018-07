VW-Bus-Treffen in Güttingen Über das Wochenende trafen sich die VW-Heckmotoren-Besitzer. Auf der grünen Wiese oberhalb des Dorfes standen über 200 VW-Buse und VW-Käfer. Barbara Hettich

Auf der Wiese oberhalb Güttingens reihten sich alte VW-Busse und VW-Käfer aneinander. (Bild: Donato Caspari)

Sie haben keine Klimaanlage, sind laut, nicht wirklich komfortabel und ohne Servolenkung auch richtig anstrengend zu steuern. Und dennoch möchte keiner der stolzen Besitzer eines alten VW-Busses oder VW-Käfers sein Fahrzeug gegen ein modernes Wohnmobil oder Cabriolet eintauschen.

Daniel Römer, VW-Bus-Besitzer (Bild: Barbara Hettich)

«Wenn ich mit meinem VW-Bus, Jahrgang 1965, unterwegs bin, dann gibt mir das ein Stück Freiheit, das ist wie ein Virus»

sagt Daniel Römer aus Märstetten, der mit seiner Familie in einem rot-weissen VW-Bus T1 mit geteilter Frontscheibe zum Treffen mit Gleichgesinnten nach Güttingen gekommen ist. Mit seinem Gefährt ist er in ganz Europa unterwegs. Nächstes Ziel ist das Grossglockner-VW-Treffen in Österreich. Bei den weiten Reisen sei sein «Veteran» nur einmal stehen geblieben, schwärmt er von der Zuverlässigkeit. Der Most sei ihm ausgegangen, weil der Zeiger der Benzinuhr hängen geblieben sei.

Wie eine grosse Familie

Die VW-Oldtimer-Fahrer sind wie eine grosse Familie, das gemeinsame Hobby verbindet. Markus Wenger aus Waldstatt erzählt, wie er mit 20 Jahren auf einen Bus namens «Club Joker» gespart habe, dann aber einem Schreiner ein weitaus günstigeres VW-Büssli Jahrgang 1965 mit massgeschreinertem Innenausbau abgekauft habe. Bei seinem ersten VW-Bus-Treffen habe er erst realisiert, was für ein Bijou er da ergattert hatte. Am Treffen in Güttingen zeigt Markus Wenger mit Stolz seine neueste Errungenschaft: ein zu seinem über 50-jährigen Bus passender Anhänger, ein Bestattungswagen, den er zum Schlafzimmer umfunktioniert hat.

Entspannen und entschleunigen – dies passiere, wenn man hinter dem Steuer eines alten VWs sitzt, erzählt auch Hampi Leugger der mit seiner Partnerin Andrea Wattinger zum siebten Mal das friedliche und familiäre Treffen organisiert hat. Auf die Idee sind sie gekommen, als sie an einem VW-Bus-Treffen, ­gelegen zwischen Fabrik, Erdwall und Autostrasse, teilnahmen. Die grüne Wiese, die Aussicht auf den Bodensee und die Festwirtschaft biete einen passenderen Rahmen.