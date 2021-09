Erlebnisbericht Lernen hat Zukunft – auch in Äthiopien Bald 30 Jahre sind es her, seit Annarös Schafroth nach Äthiopien auswanderte. Am Jahresfest der Mission am Nil am 3. Oktober in Berg erzählt die gelernte Hebamme von ihren abenteuerlichen und manchmal gefährlichen Erlebnissen.

Ein Foto von Annarös Schafroth in Äthiopien. Bild: PD

(red) Am kommenden Sonntag, 9.30 Uhr, feiert die Mission am Nil zusammen mit der Evangelischen Kirchgemeinde Berg ihr Ostschweizer Jahresfest. Die Hebamme Annarös Schafroth, seit 28 Jahren in Äthiopien im Einsatz, wird aus ihrem abenteuerlichen Leben berichten. Das Missionsfest in der Evangelischen Kirche Berg, das unter dem Motto «Lernen hat Zukunft» steht, beginnt mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Hanspeter Herzog und der Jugendband «Horizon». Während einer Pause besteht die Möglichkeit, Handwerksartikel und Gewürze zu kaufen. Gemeinschaft beim «Chilekafi» rundet das Programm ab. Der Zugang ist für Personen mit und ohne Covid-Zertifikat möglich (separate Räumlichkeiten).

Anfang der 1990er-Jahre gab es in der Walga-Region, einer ländlichen Gegend in Äthiopien, keine ausgebildeten Hebammen. Für die beiden Schweizer Krankenschwestern in der Walga-Klinik, einem einfachen Gesundheitszentrum, war es deshalb eine grosse Erleichterung, als Annarös Schafroth das Team ergänzte. Seither hat sich einiges verändert: Heute betreuen zehn gut ausgebildete Hebammen, allesamt Äthiopierinnen, die werdenden Mütter.

Mit der Übergabe der Verantwortung in lokale Hände ergab sich für Annarös Schafroth die Möglichkeit, wenige Jahre vor ihrer Pensionierung ein neues Projekt anzustossen, von dem sie lange geträumt hatte: Ein Zufluchtsort für junge Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind. Sie, die in Äthiopien oft stigmatisiert und von der Verwandtschaft drangsaliert werden, brauchten einen Ort, an dem sie liebevoll betreut werden und wieder Hoffnung schöpfen können.

Seit Herbst 2018 ist das «Tsigereda»-Haus offen. Hier können sich die jungen Frauen auf die Geburt vorbereiten, ihre handwerklichen Fähigkeiten erweitern und wieder Fuss fassen im Leben. Bestandteil der Arbeit sind auch Sommerkurse für Jugendliche mit präventivem Charakter: Die jungen Frauen und Männer sollen verstehen, was im Körper vor sich geht.