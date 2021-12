Eishockey Weil die Nati ruft, fehlen den Thurgau Indien Ladies plötzlich sieben Spielerinnen Die Thurgau Indien Ladies stehen vor einer Woche der Wahrheit. Die NLA-Frauen aus Kreuzlingen bestreiten in den nächsten Tagen wichtige Partien im Kampf um einen Playoff-Platz. Doch das Trainerduo Matthias Rehmann/Anja Stiefel muss gleich auf mehrere Spielerinnen verzichten.

Lena Marie Lutz (hinten, im Testspiel der Schweizerinnen gegen Japan) , ist eine der Indien Ladies, die für eine nationale Auswahl aufgeboten wurden. Gian Ehrenzeller/Keystone (Romanshorn, 11. November 2021)

Die Gemütslage der Thurgau Indien Ladies ist nach der Niederlagenserie und dem Fall unter den Playoff-Strich in der NLA trotz überstandener Coronaquarantäne und der Rückkehr von verletzten Spielerinnen immer noch durchzogen: Unter der Woche ein deutlicher Sieg im Cup-Nachtragsspiel in Ambri, am Sonntag eine ebenso deutliche Niederlage im anschliessenden Viertelfinal gegen Lugano. Damit verpassen die Thurgauerinnen das Cup-Finalturnier von Mitte Januar und damit die erste Möglichkeit auf den Gewinn einer Medaille.

Zweimal gegen Neuenburg, einmal gegen Thun

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt allerdings nicht, denn auf das Team von Matthias Rehmann und Anja Stiefel wartet eine «Woche der Wahrheit» mit drei Heimspielen innert fünf Tagen gegen die direkten Playoff-Konkurrenten Neuenburg (am 11./12. Dezember) und Bomo Thun (15. Dezember). Die Thurgauerinnen liegen aktuell zwei Punkte hinter Neuenburg und drei hinter den Berner Oberländerinnen, die allerdings ein Spiel mehr ausgetragen haben. Da gleichzeitig das A-Nationalteam und auch die U18-Nati für die Olympischen Spiele respektive die U18-WM testen, fehlen für das Thun-Spiel gleich sieben Spielerinnen: Stefanie Wetli und Lena Lutz sowie die in die U18 aufgebotenen Ivana Wey, Leoni Balzer, Sandra Schmidt, Annic Büchi und Zoe Mächler.

Auf das Konto dieser sieben Spielerinnen gingen bisher 23 der 37 Thurgauer Tore. Keine gute Voraussetzung für ein möglicherweise bereits vorentscheidendes Spiel. Neu mit dabei ist hingegen seit Ende November die ehemalige Weinfelden-Ausländerin Nikola Rumanova. Die 21-jährige Slowakin hat in vier Spielen bereits drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet.