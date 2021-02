Vor dem Spatenstich 400 Meter Bauzäune werden aufgebaut: Jetzt gilt es ernst beim Kreuzlinger Hallenbad Egelsee Mit den Bauvorbereitungen tritt die Sanierung und Erweiterung des Familien- und Freizeitbads in eine neue Phase. Seit Montag sind die Facharbeiter mit dem Aufbau der Bauzäune, der Installation für die Strom- und Wasserversorgung sowie mit der Rodung von rund 20 Bäumen beschäftigt.

Der Pavillon und das Gebäude an der Hauptstrasse 88 werden zu Gunsten des Erweiterungsbaus für das Hallenbad bald abgerissen. (Bild: PD/Stadt Kreuzlingen)

(red) Zurzeit werden tiefe Löcher in das nasse Erdreich gebohrt. Darin werden Pfähle verankert, an die wiederum massive Bauzäune befestigt werden. Rund 400 Meter Zaun sind nötig, um die grosse Baustelle abzusichern.

Ruedi Wolfender

Abteilungsleiter Gesellschaft bei der Stadt Kreuzlingen.

(Bild: Donato Caspari – 10.4.2017)

Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter Gesellschaft, erklärt:

«Wir tun das möglichste, um die Nachbarschaft vor Baulärm und Staub zu schützen.»

Seit Beginn ist er in das Projekt involviert. Er organisiert und koordiniert die internen wie auch die externen Fachstellen miteinander. Zum Schutz der Passanten und der direkt betroffenen Nachbarschaft werde der Zaun zwischen 2,5 bis 4 Meter hoch und in massiver Ausführung gebaut, schreibt die Stadt Kreuzlingen in einer Mitteilung.

Gaissbergstrasse für Autos gesperrt

Für die Schulbehörde und die Stadt habe die Sicherheit höchste Priorität, deshalb ist die Gaissbergstrasse für den motorisierten Individualverkehr gesperrt, der Fuss- und Veloverkehr wird separat auf dem Trottoir geführt. Die Baustellenzufahrt über die Gaissbergstrasse ist nur für die Baufahrzeuge vorgesehen, die Einfahrt zum Installationsplatz wird aus diesem Grund mit einem Tor verschlossen.

Zur Baustellenvorbereitung gehört auch die Erschliessung mit Strom und Wasser. Gemeinsam mit den Technischen Betrieben Kreuzlingen werden in den kommenden Wochen Stromverteilerkästen installiert, die nach der Bauzeit ein integrierter Teil des städtischen Leitungsnetzes bleiben. Dank guter Zusammenarbeit habe man diese kreativen Lösungen gefunden, die wiederum Zeit und Kosten sparen.

So könnte das neue Hallenbad einst aussehen. (Bild: PD)

Spatenstich am 23. März

Auf dem Gelände werden zudem rund 20 Bäume gefällt. «Aber um ein Mehrfaches ersetzt, wie es die Aussenraumgestaltung vorsieht», betont Wolfender. Zudem steht der Abbruch der Liegenschaft Hauptstrasse 88a (Hinterhaus und ehemaliges Z88) sowie des Schulpavillons an. Der alte Pavillon ist mit Schadstoffen belastet, was wiederum einen Mehraufwand für den Abbau und die Entsorgung bedeutet. Die Projektsteuerung geht davon aus, dass spätestens Mitte März alles parat sein wird für den geplanten Spatenstich am 23. März 2021.

Bauverlauf im Internet verfolgen

Um die Bevölkerung laufend über den aktuellen Baufortschritt zu informieren, nimmt eine Kamera Standbilder des Bauprojekts auf. Diese sind ab März auf www.kreuzlingen.ch und www.schulekreuzlingen.ch abrufbar.