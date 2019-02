In Tägerwilen werden Panzer gebaut Die neuen Produktionshallen der Mowag im Tägermoos sind in Betrieb. Im April zügelt auch ein Teil der Verwaltung des Rüstungsunternehmens von Kreuzlingen an die neue Adresse. Dann arbeiten dort 250 Mitarbeiter. Nicole D’Orazio

Produktionsleiter Giuseppe Chillari und CEO Oliver Dürr stehen in einer der neuen Mowag-Produktionshallen. (Bild: Reto Martin)

Von aussen ist der neue Produktionsstandort von GDELS-Mowag im Unteren Tägermoos in Tägerwilen noch nicht ganz fertig. Drinnen wird hingegen fleissig gearbeitet. Das zur General Dynamics European Land Systems-Gruppe gehörende Unternehmen baut hier für die dänische Armee Eagle-Patrouillenfahrzeuge und für Dänemark und Rumänien hochgeschützte Piranha-8x8-Radfahrzeuge.

«In den zwei neuen Hallen sollen künftig alle unsere Fahrzeuge produziert werden», sagt Giuseppe Chillari, Produktionsleiter der Mowag. «So ist alles auf einer Fläche und wir haben nur noch kurze Wege.»

Am bisherigen Standort in Kreuzlingen befinden sich die Werkstätten auf beiden Seiten der Unterseestrasse, weswegen es nötig ist, diese mehrfach zu überqueren. «Das ist natürlich punkto Sicherheit nicht ideal», meint Chillari. Zudem ist die Infrastruktur teils veraltet. In Kreuzlingen bleibt jedoch der grössere Teil des Unternehmens: der Getriebe- und Fahrwerkbau, das Engineering – die Technische Entwicklung – und auch die Reparaturabteilung.

Mitarbeiter mussten nie zu Hause bleiben

Eine der neuen Hallen ist seit Februar 2017 in Betrieb, die zweite wurde im November 2018 fertiggestellt. Die Schlosserei, Lackiererei, Kleberei und Montage sind hier eingerichtet. «Bis Ende März werden noch der Kopfbau für Büros und Garderoben fertig ausgebaut. Im April planen wir, Teile der Verwaltung zu zügeln», sagt Chillari. Bisher sei alles gut und ohne Verzögerungen verlaufen.

«Es gab kaum Unterbrüche. Die Mitarbeiter mussten nie zu Hause bleiben», sagt CEO Oliver Dürr. Die Hallen hat ein Investor gebaut, die Infrastruktur hat die Mowag übernommen. Für alles sind rund 50 Millionen Franken investiert worden. Etwa je zur Hälfte zu Lasten des Investors sowie des Unternehmens.

Es gibt etwas Wehmut, aus Kreuzlingen wegzugehen

In Tägerwilen arbeiten künftig 250 Mitarbeiter der Mowag. «Die meisten sind begeistert, weil sie von einer tollen, neuen Infrastruktur profitieren», sagt Chillari. Natürlich sei es ein Thema gewesen, dass man sozusagen weg aus Kreuzlingen gehe. «Aber das Tägermoos ist ja so nahe. Damit sollte niemand ein Problem haben», meint der Produktionschef. «Das Wichtigste ist, dass wir in der Region bleiben.»

Damit die Angestellten gut zwischen den Standorten pendeln können, hat sich das Unternehmen bei der Stadt für den Erhalt der Buslinie nach Tägerwilen eingesetzt und beteiligt sich finanziell. «Das ist natürlich praktisch», findet Chillari. Zudem habe man drei Elektrofahrzeuge gekauft und man überlege sich auch die Anschaffung von E-Bikes. «Zudem setzen wird vermehrt Videotelefonie ein.» Dürr und Chillari freuen sich auf ihren baldigen Umzug. «Das wird gut.»