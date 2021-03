Volleyball Rückzug von Volley Amriswils Namenssponsor erschüttert die NLA Lindaren, der gemeinsame Namenssponsor von Volley Amriswil und Volley Luzern, zieht sich vom NLA-Klub aus der Innerschweiz zurück. Luzern steht damit vor dem Aus. Der Qualifikationssieger aus dem Thurgau ist davon jedoch nicht betroffen. Vorausschauend hat Amriswil in sein Sponsoring mehrere Schutzmassnahmen integriert.

Der Vertrag zwischen Namens- und Trikotsponsor Lindaren und Volley Amriswil (im Bild Passeur Dima Filippov) läuft im dritten von insgesamt fünf Jahren. Mario Gaccioli

Die Meldung liess aufhorchen. Und der anschliessende Hilferuf von Volley Luzern verdeutlichte den Ernst der Lage. Lindaren, eine Schweizer Firma im Bereich Komplementärmedizin, zieht sich als Unterstützer des Innerschweizer NLA-Klubs Ende Saison zurück. Als Namenssponsor war das Unternehmen einer der wichtigsten Geldgeber von Volley Luzern. Der Tabellenletzte der diesjährigen NLA-Qualifikation sieht sich nun wohl gezwungen, sich aus der NLA zurückzuziehen.

Auch Volley Amriswil zählt seit Jahren auf Lindaren als Namenssponsor. Der Qualifikationssieger aus dem Oberthurgau gibt jedoch Entwarnung. «Wir haben einen Mehrjahresvertrag mit dem Unternehmen», sagt Vizepräsident Peter Bär.

«Wir sind jetzt im dritten von insgesamt fünf Jahren. Und wir haben überhaupt keine Anzeichen, dass sich der Sponsor zurückziehen will.»

Die Firma Lindaren sei ihren Verpflichtungen stets nachgekommen. Mehr noch. «Wir wurden auch in dieser schwierigen Pandemiezeit ganz grosszügig von Lindaren behandelt», sagt Bär.

Amriswils Sponsoring läuft mehrstufig und gestaffelt

Und selbst wenn sich einmal ein grosser Sponsor unvermittelt zurückziehen sollte, würde das Volley Amriswil nicht gleich ins Verderben stürzen. «Wir haben unser Sponsoring in den vergangenen Jahren so aufgebaut, dass zahlreiche, mehrjährige Verträge parallel laufen – teils überlappend», sagt Vizepräsident Bär. So sei die Gefahr viel kleiner, dass es im Budget grosse Löcher gebe. Ähnlich verhalte es sich mit der Liquidität. «Wir schauen, dass wir Sponsorengelder möglichst auf verschiedene Monate verteilt erhalten und nicht alle zum gleichen Zeitpunkt», erklärt Bär. «Das Aufgleisen einer solchen Staffelung verdanken wir unserem Sponsoring-Team, das unermüdlich für den Klub im Einsatz ist», so Bär.

Traktor Basel verlässt die NLA (mat) Im Schweizer Männervolleyball zieht sich Traktor Basel nach nur zwei Saisons in der NLA aufgrund finanzieller Probleme aus der höchsten Spielklasse zurück. Den Baslern fehlt laut Eigenaussage ein sechsstelliger Betrag, um die Saison 2021/22 finanzieren zu können. Gemäss einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung von Traktor Basel wird der Klub künftig in der NLB antreten. Das zweite «Sorgenkind» Volley Luzern bekam beim nationalen Verband Swiss Volley eine Fristverlängerung bis zum 22. März. Da Namenssponsor Lindaren abspringt, fällt für die Luzerner ein wichtiger Geldgeber weg. Über den Modus der NLA-Saison 2021/22 soll Ende April entschieden werden.

Volley Amriswil investiert aber auch gezielt in Bereiche abseits des Sports, stellte als einer der wenigen, wenn nicht sogar als einziger, Schweizer Volleyballklub eine entlöhnte Geschäftsführerin ein. «Im Volleyball sind viele Klubs noch sehr auf den Sport fixiert», sagt Amriswils Vizepräsident Peter Bär. «Dabei gewinnt gerade in der höchsten Liga die Arbeit abseits des Platzes immer mehr an Bedeutung.» Das Bewusstsein dafür werde innerhalb der NLA aber immer mehr geschärft. Am NLA-Rückzug von Traktor Basel – er wurde am Freitag bekannt – ändert dies freilich nichts mehr. Und auch Volley Luzern setzt sich nun mit diesem Szenario auseinander.

Volley Amriswil kann sich Meisterschaft mit sechs Teams vorstellen

«Diese Meldungen machen uns betroffen», sagt Amriswils Vizepräsident Bär. Die NLA brauche Teams, die kompetitiv seien. «Jeder Wegbruch eines Ligakonkurrenten ist bedauerlich.» Besonders, da in die Städte Basel und Luzern eigentlich ein Spitzenvolleyballklub gehörte. «Das Schweizer Volleyball steht vor schwierigen Zeiten», so Bär. «Aber wir können uns auch eine spannende, interessante Meisterschaft mit nur sechs Teams vorstellen, wenn das Niveau ausgeglichen ist.»