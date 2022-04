Volleyball Nach dem Cupsieg nun auch den Meistertitel: Volley Amriswil holt das «Double» Die Titel sind zurück im Thurgau. Volley Amriswil gewinnt gegen Chênois auch das dritte Playoff-Finalspiel und wird zum fünften Mal Schweizer Meister. Damit revanchieren sich die Thurgauer erfolgreich für den verlorenen Final gegen die Genfer vor einem Jahr.

Amriswil ist nicht mehr bloss ein Spitzenteam im Schweizer Volleyball. Die Thurgauer sind seit Sonntag auch wieder ein Meisterteam. Den Playoff-Final 2022 gegen Chênois entschied die Mannschaft des scheidenden Trainers Juan Manuel Serramalera gleich mit 3:0 Siegen zu ihren Gunsten. Das letzte Spiel am Sonntag, ein glatter 3:0-Erfolg, war die Kür einer durch und durch überzeugenden Saison.

Die Amriswiler liessen dem Titelhalter Chênois vor 1187 euphorisierten Zuschauerinnen und Zuschauern in der heimischen Tellenfeldhalle nicht den Hauch einer Chance. Der erste Satz war mit 25:13 eine eigentliche Machtdemonstration. Dann schaltete der Cupsieger einen Gang zurück und entschied die weiteren Sätze mit je 25:21, aber immer noch sehr souverän, zu seinen Gunsten.

Für Ramon Diem geht ein Traum in Erfüllung

Chênois hatte Mühe, ins Spiel zu finden. Libero Etienne Hagenbuch beklagte denn auch die Einstellung in seinem Team. «Da war kein Siegeswille mehr vorhanden, kein Kampfgeist.» Die Amriswiler zeichnete aus, dass sie unter Trainer Serramalera praktisch keine Schwächen zeigten. So revanchierten sie sich erfolgreich für den verlorenen Final gegen die Genfer vor einem Jahr, der damals zur frühzeitigen Entmachtung von Trainer Marko Klok geführt hatte.

«Juan hat mit uns Spielern viel im technischen Bereich gearbeitet», sagt Amriswils Libero Ramon Diem über den argentinischen Trainer, der Amriswil nach einer Saison aus familiären Gründen wieder Richtung Heimat verlässt. «Dafür stand er während der Partien ruhig am Spielfeldrand.»

In der einen Saison mit Serramalera hat im Oberthurgau eine stetige Entwicklung stattgefunden. Auch Diem ist heute auf der Liberoposition eine Teamstütze. Der 19-Jährige sagt:

«Für mich ist mit dem Meistertitel ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe hier schon als Siebenjähriger zugeschaut, wie andere Meister wurden. Jetzt bin ich es selber.»

Zwei Schlüsselspieler verlassen Amriswil

Der fünfte Meistertitel nach 2009, 2010, 2016 und 2017 ist für Volley Amriswil ein Meilenstein und macht Präsident Martin Salvisberg stolz. «Vor allem für die vielen Helfer, unsere Fans und sowieso alle, die uns in irgendeiner Form unterstützen», sagt er. «Darauf haben wir gezielt hingearbeitet.» Beim jüngsten Meistertitel schafften die Thurgauer, ihr grosses Potenzial, das schon in den vergangenen Jahren im Kader gesteckt hatte, auch in den entscheidenden Phasen zu nutzen. Endlich, ist man geneigt zu sagen.

Serramalera gelang es, aus individuell starken Volleyballern ein funktionierendes Team zu bilden. Mit Luis Sosa und Milija Mrdak hatten die Amriswiler natürlich zwei Spieler im Kader, die für die Schweizer NLA eigentlich zu gut sind. Aussenangreifer Sosa, der vom italienischen Weltklasseteam Trentino in den Thurgau gekommen war, nutzte die Saison nach einer langwierigen Verletzung für den Wiederaufbau. Der Brasilianer wird Volley Amriswil denn auch wieder in Richtung einer Topliga verlassen.

Eine Erleichterung für Trainer Serramalera

Auch Diagonalangreifer Mrdak wird nächste Saison nicht mehr dabei sein. Amriswils Topskorer will seine Karriere beenden oder zumindest andernorts noch lukrativ ausklingen lassen. Dennoch sagt Sportchef René Zweifel:

«Es wird im Sommer weniger Änderungen im Kader geben als in den vergangenen Jahren.»

Juan Manuel Serramalera wird Volley Amriswil «sehr glücklich und zufrieden» verlassen, wie der Meistertrainer sagt. Für ihn waren der Cupsieg und der Meistertitel auch eine Erleichterung. «Denn uns wurde nichts geschenkt. Und dennoch haben wir in dieser Saison alle unsere Ziele erreicht.»

Amriswil – Chênois 3:0 (25:13, 25:21, 25:21)

Tellenfeld – 1187 Zuschauer – SR Schürmann/Simonovic.

Amriswil: Björn Höhne, Mischa von Burg, Milija Mrdak, Luis Sosa, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Ramon Diem (Libero).

Chênois: Kilian Eaton, Dejan Radic, Tom Liot, Corey Chavers, Maikel van Zeist, Strahinja Brzakovic, Etienne Hagenbuch (Libero).



