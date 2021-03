Volleyball Mit einem Bein im Final: Volley Amriswil spielt auswärts gegen Lausanne nach Fehlstart gross auf Auch in der zweiten Begegnung des Playoff-Halbfinals setzt sich Qualifikationssieger Amriswil gegen den Tabellenvierten Lausanne 3:1 durch. Auf dem Universitätscampus von Dorigny beginnen die Thurgauer denkbar schlecht, greifen aber rechtzeitig korrigierend ein. Nun fehlt ihnen noch ein Sieg, um in den Final vorzustossen.

Die Amriswiler Björn Höhne (links) und Georg Escher blocken Lausannes Topskorer Adrien Prével. Hinten sichert Libero Ramon Diem ab. Matthias Hafen

Der erste Punkt gehörte Volley Amriswil. Der Ex-Lausanner Björn Höhne brachte die Gäste mit dem ersten Ball in Führung. Doch dann liefen die Thurgauer ihrem Gegner Lausanne nur noch hinterher. Das früh eingehandelte 3:7 war im Startsatz eine zu grosse Hypothek gegen einen Kontrahenten, der an diesem Samstag vor allem eines vorhatte: Volley Amriswil das Leben schwer zu machen. 25:18 gewann Lausanne UC den ersten Durchgang und sandte damit eine deutliche Message in Richtung Amriswil. Die Best-of-5-Halbfinalserie soll für den Qualisieger kein Spaziergang werden.

Die Amriswiler hatten zu Beginn der Partie zwei Probleme: Ihre Annahme war zu wenig gut und ihr Topskorer gar richtig schlecht. Thomas Zass zog einen rabenschwarzen Abend ein, wurde bald einmal durch Julian Weisigk ersetzt und kam bis zum Ende nicht mehr zum Einsatz. Das kann vorkommen und ist für ein Team mit einer derart starken Bank auch kein Beinbruch. Weisigk nutzte dafür die Plattform in Lausanne und spielte ganz gross auf.

Amriswil macht Lausannes Trainer immer nervöser

Mit Weisigk als Punktelieferant wurde das ganze Amriswiler Team besser, die Annahme stabiler und damit der Angriff um einiges variabler. Dima Filippov konnte nun die Bälle ganz anders verteilen und nebst Weisigk punkteten auch Georg Escher, Björn Höhne, Quentin Zeller und Radisa Stevanovic in entscheidenden Situationen. Lausannes impulsiver Trainer Massimiliano Giaccardi wurde immer lauter, füllte mit seinen Emotionsausbrüchen die ganze Halle mit Aerosolen. Auch, weil sein Topskorer Adrien Prével nun immer häufiger in Amriswils Abwehr hängen blieb.

Als Volley Amriswil im zweiten Satz von 9:7 auf 14:7 erhöhte, drehte die Partie. Und je länger sie dauerte, desto mehr übernahmen die Gäste das Kommando. 25:20 gewannen sie Satz zwei. Mit der Zeit konnte nur noch Lausannes Nummer zwölf, der Amerikaner Blake Leeson, die Thurgauer beunruhigen - und natürlich die in dieser Saison eigene Schwäche am Block. Doch in den entscheidenden Situationen gab sich der Favorit keine Blösse. Immer wieder zeigte Amriswil, dass es das qualitativ hochstehendere Volleyball spielt, als der immer noch amtierende Meister von 2019.

Alex Lengweiler entscheidet den dritten Satz

Das grinsende Gesicht von Björn Höhne sagte alles, nachdem er im dritten Satz Lausannes Topskorer Prével das 19:15 vor die Füsse geknallt hatte. Es lief nun für Volley Amriswil. Der 25:21-Satzgewinn war hochverdient. Und der letzte Punkt in diesem Durchgang war Alex Lengweiler vorbehalten, der Sekunden zuvor eingewechselt worden war. Mit dem 25:22 im vierten Satz beendeten die Thurgauer einen Abend, der denkbar schlecht begonnen hatte, in souveräner Manier. Und das, obwohl sie während mehr als drei Sätzen ohne Topskorer agierten.

Mit einem weiteren Sieg im dritten Halbfinalspiel am Mittwochabend im Tellenfeld würde sich Volley Amriswil auf schnellstem Weg für den Playoff-Final qualifizieren. Doch Lausanne, das den Oberthurgauern in den vergangenen zwei Saisons das Leben schwer gemacht hatten, wird sich nicht kampflos geschlagen geben. Den zweiten Halbfinal machen der Tabellenzweite Chênois und das drittplatzierte Schönenwerd unter sich aus, wobei in diesem Duell coronabedingt noch keine Partie ausgetragen wurde.