Volleyball Mehr französisches Flair, weniger Tango: Volley Amriswil hat seinen neuen Trainer Der Schweizer Meister und Cupsieger Amriswil verpflichtet den Kanadier Vincent Pichette als neuen Trainer. Der 49-Jährige aus Gatineau, Québec, ist in Volleyballkreisen eine grosse Nummer.

Vincent Pichette gilt als akribischer Arbeiter und ist in Volleyballkreisen bestens vernetzt. Gut möglich, dass er auch einen starken Diagonalangreifer nach Amriswil locken wird. PD/Volley Amriswil

Sein Name klingt wie ein guter Wein. Ein edler Tropfen, der dem Connaisseur ein Begriff ist. Auf die Volleyballwelt umgemünzt ist Vincent Pichette eine solche Trouvaille für Amriswil. Der Thurgauer NLA-Klub, aktuell Schweizer Meister und Cupsieger, verpflichtete den 49-jährigen Frankokanadier als Trainer für die Saison 2022/23. Pichette tritt die Nachfolge von Juan Manuel Serramalera an, der nach einem sehr erfolgreichen Jahr aus persönlichen Gründen in seine argentinische Heimat zurückgekehrt ist.

Für Volley Amriswil heisst das weniger Tango, mehr französisches Flair. Oder anders ausgedrückt: Weniger Emotionen an der Seitenlinie, aber deswegen nicht weniger Passion bei der Arbeit. Pichette ist ein Profi durch und durch. In seiner kanadischen Heimat baute der ehemalige Spieler das nationale Leistungszentrum auf. Amriswils Assistenzcoach Chris Voth sagt, dass er sein ganzes Volleyballwissen von Pichette habe. Dass sich Pichette auf die offene Stelle bei Volley Amriswil bewarb, hatte Voth zunächst nicht gewusst.

Mit Frankreich das World-League-Turnier gewonnen

Vincent Pichette kann es auch mit grossen Kalibern. Als Assistent von Cheftrainer Laurent Tillie feierte er mit Frankreichs Nationalteam grosse Erfolge, gewann 2017 die World League. Zuletzt arbeitete er mit Tillie in Japans Profiliga.

Amriswils Sportchef René Zweifel ist überzeugt, dass Pichette die erfolgreiche Arbeit von Serramalera fortführen und weiterentwickeln kann. Er sagt: «In Sachen Führungsverständnis, Volleyballphilosophie und Leidenschaft sind die beiden Trainer sehr ähnlich.» Die Referenzen, die Volley Amriswil über seinen neuen Trainer eingeholt hatte, seien alle überzeugend gewesen. Wie sehr sich Pichette auf seine Arbeit im Oberthurgau freut, zeigt auch die kurze Stippvisite, die der Quebecer auf seiner Heimreise von Japan nach Kanada einlegt. Am Donnerstag um 18.30 Uhr stellt er sich der Öffentlichkeit in der Sportsbar der neuen Amriswiler Beachhalle vor.