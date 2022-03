Volleyball Gezittert, gezaubert, gejubelt: Volley Amriswil ist Schweizer Cupsieger 2022 Mit einem zähen, aber verdienten 3:2 gegen Volley Schönenwerd gewinnt Volley Amriswil seinen insgesamt siebten Titel im Schweizer Cup, den ersten seit 2019. Nach zuletzt bitteren Niederlagen in entscheidenden Partien finden die Thurgauer unter Trainer Juan Manuel Serramalera in die Erfolgsspur zurück.

Siegerbild mit Feuerwerk: Volley Amriswil ist zum siebten Mal nach 1999, 2009, 2012, 2017, 2018 und 2019 Schweizer Cupsieger. Bild: Manuel Nagel

Am Ende war es eine Demonstration von Volley Amriswil. Im fünften und entscheidenden Satz liess der Favorit dem zuvor ebenbürtigen Volley Schönenwerd keine Chance mehr. Die Thurgauer zogen vor 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Winterthur auf 6:1 davon, erhöhten mit fast perfektem Spiel auf 10:2 und entschieden das Tie-Break am Ende mit 15:6 zu ihren Gunsten. Damit stand der 3:2-Sieg im Cupfinal gegen den Ligakonkurrenten fest. Und die zahlreich mitgereisten Amriswiler Fans verwandelten die Win4-Arena in eine grosse Festhütte. Doch diesen Sieg musste sich der Titelfavorit während einer Stunde und 58 Minuten hart erarbeiten.

Volley Schönenwerd war von dessen Trainer, dem Ex-Amriswiler Johan Verstappen, bestens auf den Kontrahenten aus dem Oberthurgau eingestellt worden. Nach drei deutlichen Niederlagen in der NLA-Meisterschaft zeigten die Solothurner diesmal ihre mit Abstand beste Leistung gegen den Qualifikationssieger und Playoff-Finalisten.

Amriswils Passeur Dima Filippov (rechts) bedient Teamkollege Mischa von Burg für einen erfolgreichen Angriff. Von Burg hatte vergangenes Jahr als Spieler von Schönenwerd den Cupfinal gegen Jona verloren. Bild: Manuel Nagel

Volley Amriswil packt die Brechstange aus - und scheitert damit

Schon im ersten Satz hatte Volley Amriswil zu beissen, gab bei 14:15 erstmals seit dem 2:1 die Führung wieder ab und wurde dann gezwungen, die Brechstange auszupacken. Und die machte das Spiel der Thurgauer nicht wirklich geschmeidiger. Zwar glich Amriswil mit Ach und Krach nochmals zum 23:23 aus, doch musste es den Startsatz schliesslich Schönenwerd überlassen. Dies, nachdem zuerst Amriswils Bester, Milija Mrdak, am gegnerischen Block hängengeblieben und dann auch Facundo Imhoff vom Brasilianer Rodrigo Leitzke geblockt worden war.

Doch wenn die Amriswiler etwas unter Beweis stellten an diesem Tag, dann der unbändige Wille, diesen Cupfinal zu gewinnen. Zwar war dem grossen Favoriten der Erfolgsdruck anzumerken, agierte die Mannschaft von Trainer Juan Manuel Serramalera ungewöhnlich nervös. Doch selbst als Schönenwerd im zweiten Satz 20:18 führte, hielten sich die Thurgauer in der Partie. Für Schönenwerd-Trainer Verstappen war diese Phase, Amriswils Wende vom 18:20 zum 25:23, entscheidend im Cupfinal 2022. «Wir hätten den Satz zu Ende bringen müssen», sagt Verstappen, der sich Chancen auf Schönenwerds ersten Cup-Triumph ausgemalt hatte.

Die zahlreich mitgereisten Anhänger von Volley Amriswil unterstützten ihr Team in Winterthur lautstark. Bild: Manuel Nagel

Laune der Thurgauer Anhänger fällt im dritten Satz in den Keller

Die Solothurner holten wirklich alles aus ihrem inferioren Kader heraus, waren ein würdiger Finalgegner für Volley Amriswil. Das 25:20 des Aussenseiters im dritten Satz liess die Laune bei den Thurgauer Anhängern vorübergehend in den Keller sinken. Volley Amriswil war weit davon entfernt, sein bestes Volleyball zu spielen, reihte zeitweise Fehler an Fehler und tat sich vier Sätze lang besonders in der Annahme schwer. So war es für Passeur Dima Filippov kaum möglich, seine Leute in Stellung zu bringen.

Doch mental war die Equipe von Trainer Serramalera im Cupfinal auf der Höhe, riss im vierten Satz das Spieldiktat wieder an sich. Zweimal, beim 5:6 und 12:23, lagen die Amriswiler noch im Hintertreffen. Ansonsten hielten sie den Gegner bis zum 25:22 auf Distanz und verdienten sich so den Entscheidungssatz. Und in diesem zeigte der Favorit dann der ganzen Schweiz, welch immenses Potenzial in dieser Mannschaft steckt.

Die Mannschaft von Volley Amriswil feiert ihren Cupsieg zusammen mit den Fans. Bild: Manuel Nagel

Passeur Filippov: «Dieser Sieg ist ein ganz Spezieller für mich»

Für Volley-Amriswil-Präsident Martin Salvisberg war die Nervenstärke seiner Mannschaft der Schlüssel zum Erfolg. Er sagt: «Ich bin sehr berührt von diesem Erfolg und sehr glücklich für alle unsere Fans, Sponsoren und Unterstützer.» Besondere Freude am Cupsieg hat auch Amriswils Passeur Dima Filippov. Der ukrainisch-griechische Doppelbürger kann sich damit zumindest etwas von den Kriegswirren in seiner Heimat ablenken. «Dieser Sieg ist ein ganz Spezieller für mich», sagt Filippov. «Denn bei Volley Amriswil fühle ich mich zu Hause.» Unter den Thurgauer Anhängern war auch ein gutes Dutzend dabei, das für den Cupfinal extra aus Griechenland angereist war, um ihren Kollegen Filippov und dessen Team lautstark zu unterstützen.

Cupfinal Männer: Schönenwerd - Amriswil 2:3 (25:23, 23:25, 25:20, 22:25, 6:15)

Win4-Arena, Winterthur - 2000 Zuschauer.

Schönenwerd: Gerson, Leitzke, Penrose, Kolb, Uruena, Giger, Fischer (Libero).

Amriswil: Höhne, von Burg, Mrdak, Sosa, Imhoff, Filippov, Diem (Libero).

Bemerkungen: Volley Amriswil damit zum siebten Mal nach 1999, 2009, 2012, 2017, 2018 und 2019 Schweizer Cupsieger.