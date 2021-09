Volleyball Fehlstart in der Champions League: Volley Amriswil verliert das Hinspiel in Estland 0:3 Volley Amriswil bleibt bei seinem ersten Ernstkampf der Saison 2021/22 chancenlos. Das Qualifikations-Hinspiel in der Königsklasse auswärts gegen Bigbank Tartu geht 0:3 verloren. Einzig Diagonalangreifer Milija Mrdak vermag seine Leistung abzurufen.

Der Serbe Milija Mrdak (hier im Angriff im Testspiel gegen Friedrichshafen) hielt Volley Amriswil vor allem zu Beginn der Partie noch im Spiel. Mario Gaccioli (Amriswil, 17. September 2021)

Für Volley Amriswils neuen Trainer Juan Manuel Serramalera galt es, mehrere neue Spieler ins Kader zu integrieren. Noch am vergangenen Freitag schien es, als wäre das sehr gut gelungen, spielten die Thurgauer doch im Test gegen den deutschen Bundesligaklub Friedrichshafen wie aus einem Guss.

Der erste Ernstkampf der Saison 2021/22 begann für Amriswil aber schlecht. In der Champions-League-Qualifikation auswärts gegen Bigbank Tartu stand es nach kürzester Zeit 4:1 für die Esten. Dann kam die Zeit von Amriswils neuem Diagonalangreifer Milija Mrdak. Bis zum 4:7 war er fünfmal für einen Punktgewinn besorgt. Bis Mitte des ersten Satzes lag der NLA-Klub in Führung, doch nach dem 11:13 zogen die Esten scheinbar mühelos auf 17:14 davon. Diagonalangreifer Valentin Kordas und die beiden Aussen Albert Hurt und Martti Juhkami waren vom Amriswiler Block nicht zu stoppen. Das Aufbauspiel via Passeur Dima Filippov klappte überhaupt nicht. Viel zu ungenau kamen die Pässe, so dass die Angriffe durch das Team aus Tartu leicht verteidigt werden konnten.

Auswechslungen bewirken nur wenig

Wer nach dem 25:20 der Esten auf ein Aufbäumen der Amriswiler hoffte, wurde enttäuscht. Nach dem 14:8 für das Heimteam schien es gar, als würden die Thurgauer resignieren. Erst nach dem 19:12 ging ein Ruck durch die Mannschaft von Trainer Serramalera, was aber nur noch zum ehrenhaften 25:22- Satzresultat reichte. Für den dritten Satz wechselte Serramalera den Kubaner Luis Sosa für Quentin Zeller ein, und Micha von Burg übernahm von Karim Zerika einen der Mitteposten. Obwohl Sosa seine Fähigkeiten andeutete, änderte sich am Charakter des Spiels nichts. Tartu zog nun vermehrt auch die Mitteangreifer ins Spiel ein, was die Esten noch unberechenbarer machte. Als die Amriswiler nochmals auf 19:22 herankamen, keimte eine letzte Hoffnung auf, doch ein Block gegen Sosa und zwei Netzberührungen beendeten das Spiel nach 88 Minuten.

Rückspiel am kommenden Mittwoch in Amriswil

Noch bevor am 2. Oktober die NLA-Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen Näfels beginnt, spielt Volley Amriswil am kommenden Mittwoch das Rückspiel gegen Tartu um 19.00 Uhr im heimischen Tellenfeld. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg könnte es einen Golden Set erzwingen. Dafür bräuchte es allerdings eine gewaltige Leistungssteigerung.

Champions-League-Qualifikation. 1. Runde:

Tartu (EST) – Amriswil 3:0 (25:20, 25:22, 25:20)

Startformation Tartu: Alex Saaremaa, Valentin Kordas, Albert Hurt, Mart Naaber, Aleksander Eerma, Martti Juhkami, Rait Rikberg (Libero).

Startformation Amriswil: Björn Höhne, Karim Zerika, Milija Mrdak, Quentin Zeller, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Ramon Diem (Libero).