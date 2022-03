Volleyball Der Cupsieg ist erst der Anfang: Was von Volley Amriswil in dieser Saison noch alles erwartet wird Bei Volley Amriswil ist man sich einig, dass mit dem Triumph am vergangenen Samstag im Cup-Wettbewerb erst ein Teil des Werks vollbracht ist. Doch das grösste Obstakel, ein mentales, scheinen die Thurgauer unter Trainer Juan Manuel Serramalera aus dem Weg geräumt zu haben.

Amriswils Facundo Imhoff schmettert den Ball an zwei Spielern von Schönenwerd vorbei. Links Passeur Dima Filippov. Bild: Manuel Nagel

Mit einem zähen, aber verdienten 3:2-Sieg gegen Schönenwerd gewann Volley Amriswil am Samstag seinen insgesamt siebten Titel im Schweizer Cup, den ersten seit 2019. Nach zuletzt bitteren Niederlagen im Kampf um Pokale scheinen die Thurgauer im ersten Jahr unter Trainer Juan Manuel Serramalera auf die Erfolgsspur zurückzufinden. Vor 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Winterthur besiegten die Amriswiler im Cupfinal nicht nur einen überraschend starken Ligakonkurrenten. Sie räumten auch ihr grösstes Obstakel der vergangenen Jahre aus dem Weg: die Hemmung aufgrund des Erfolgsdrucks.

Zwar hatte Amriswils Auftritt auch am Samstag Luft nach oben. Dennoch schätzte Vizepräsident Peter Bär den Triumph des Teams hoch ein: «Ich freue mich riesig für die Spieler und die Trainer», sagt er. «Wie sie dem grossen Erwartungsdruck standgehalten haben, war grandios.» Für den Verein sei der Cupsieg 2022 ein wichtiger Titel. «Auch, weil er uns alles andere als geschenkt wurde», so Bär mit einem Kompliment an Volley Schönenwerd.

Der Meistertitel ist den Thurgauern noch wichtiger

Grosse Freude empfand auch Amriswils Sportchef René Zweifel. «Ich bin genug lang im Sport dabei, um zu wissen, dass Niederlagen dazugehören. Umso schöner ist es, wenn sich unsere Arbeit auszahlt.» Das Team habe im Cupfinal bewiesen, dass es parat sei, wenn es um etwas gehe. Ein entscheidendes Mosaiksteinchen, das unter dem vorherigen Trainer Marko Klok trotz starker Auftritte am Ende oft gefehlt hat. Die Krönung für Trainer Juan Manuel Serramalera und sein Team steht in den Augen von Sportchef Zweifel allerdings noch bevor: «Mit dem Cuptitel haben wir 40 Prozent unseres Solls in dieser Saison erreicht. Jetzt kommt der Playoff-Final gegen Chênois. Und der ist noch ein bisschen wichtiger.»

Auch Serramalera weiss, dass von ihm und seinem Team heuer ein zweiter Titel gefordert wird: der NLA-Meistertitel. Allerdings spricht der argentinische Trainer von 50 Prozent, die man mit dem Cupsieg erreicht habe. Vielleicht auch, weil der Cup-Wettbewerb diese eine Besonderheit aufweist. «Für den Cupsieg musst du auf den Punkt parat sein», so Serramalera. «Du hast genau ein Spiel, das zählt. Wenn du da zu viele Fehler machst, hast du keine Chance mehr auf eine Korrektur.» Dies im Gegensatz zum Playoff-Final, der im Best-of-five-Modus ausgetragen wird. Doch auch Serramalera weiss, dass in der Schweiz der Meistertitel einen höheren Stellenwert hat.

Volley Amriswil auf dem Feld und hinter den Kulissen erfahrener

Von Sportchef Zweifel über Vizepräsident Bär bis hin zu Klubpräsident Martin Salvisberg sind sie bei Volley Amriswil nach dem triumphalen Samstag optimistisch, was den Gewinn der Meisterschaft angeht. Auch Salvisberg strich die Nervenstärke der Mannschaft hervor. Er sieht aber auch, wie sich Volley Amriswil als Verein über die vergangenen Jahre stetig weiterentwickelt hat. «Diesen Cupsieg haben sich auch unsere Helfer, Fans und Sponsoren verdient», sagt der Präsident. «Solche Erfolge gelingen nur, wenn wir alle am gleichen Strick ziehen.» In diesem Sinne spricht auch Vizepräsident Bär von einem «neuen» Volley Amriswil: «Wir alle sind in den vergangenen Jahren erfahrener und gefestigter worden –, ob auf dem Feld oder hinter den Kulissen.»