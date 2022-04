Volleyball Chênois chancenlos: Volley Amriswil setzt im ersten Playoff-Finalspiel ein Ausrufezeichen Eine Woche nach dem Cupsieg gegen Schönenwerd startete Volley Amriswil erfolgreich in den Playoff-Final. In einem während zwei Sätzen mitreissenden und hochklassigen Spiel gegen Titelhalter Chênois gewann das Team des scheidenden Coaches Juan Manuel Serramalera gleich mit 3:0.

Facundo Imhoff (links) und Zuspieler Dima Filippov stellten die Genfer Verteidigung immer wieder vor Probleme. Bild: Mario Gaccioli (Amriswil, 26. Februar 2022)

Bis zum 12:12 im ersten Satz entwickelte sich ein enges Spiel mit sehenswerten Ballwechseln, ehe sich die Thurgauer auf 15:12 absetzten. Immer wieder war in dieser Spielphase der Kubaner Luis Sosa dominant, während auffällig viele Bälle von Chênois im Out landeten. Es schien, als hätten Corey Chavers und Dejan Radic ihr Visier nicht richtig eingestellt. Effektiv war es aber der agile Amriswiler Block, der die Genfer zu riskantem Spiel zwang. So fuhr Amriswil den Satz verdient mit 25:20 ein.

Ungewöhnlich viele Fehler im dritten Durchgang

Im zweiten Satz blieb es bis zum 7:6 knapp, ehe Mischa von Burg eine Serie von sechs Aufschlägen mit zwei Direktwinnern ins gegnerische Feld hämmerte. Der Siebenpunktevorsprung bei 13:6 verkleinerte sich zwischenzeitlich auf vier Zähler, doch holten die Amriswiler den Satz schliesslich mit 25:17. Ohne die übliche Zehnminutenpause ging es sofort in den dritten Satz. Und da schien es, als würden sich die beiden Teams dagegen auflehnen, dass ihnen die Erholung gestohlen worden war.

Von 45 gespielten Bällen in diesem Satz endeten acht im Out und vier im Netz. Zudem wurden drei Netzberührungen und ein geführter Ball geahndet. Diese Quote an Fehlern ist für ein NLA-Finalspiel ausserordentlich hoch. Da diese aber gleichmässig verteilt waren, beeinflusste es den Ausgang des Spiels nicht mehr. Auch Satz drei ging mit 25:20 deutlich an die Amriswiler.

Julian Weisigk als bester Spieler ausgezeichnet

Luis Sosa stach mit einer Angriffsquote von 68 Prozent und 19 Punkten aus dem Amriswiler Kollektiv heraus vor Facundo Imhoff mit 67 Prozent und acht Punkten. Je zehn Punkte holten Mischa von Burg und Milija Mrdak. Keiner dieser Spieler wurde aber zum Wertvollsten auf Amriswiler Seite gewählt. Diese Auszeichnung ging an Julian Weisigk, den Spieler, der dort Drahtseile hat, wo andere Nerven haben.

Weil Sosa im Aufschlag nicht sehr stabil ist, wird der Schweizer Nationalspieler Weisigk seit einigen Spielen in der «Money Time» jeweils für den Service eingewechselt. Diese Aufgabe erledigt der 22-Jährige mit grosser Abgeklärtheit. Von fünf Aufschlägen, zu denen er am Samstag gegen Chênois Anlauf nahm, konnte der Gegner dreimal nur hinterherschauen.

Die zweite Begegnung in der Best-of-five-Serie steigt am kommenden Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr im Sportzentrum Sous-Moulin in Thônex.

Amriswil – Chênois 3:0 (25:20, 25:17, 25:20)

Tellenfeld – 882 Zuschauer – SR Grellier/Kälin.

Amriswil: Höhne, von Burg, Mrdak, Sosa, Imhoff, Filippov, Diem (Libero).

Chênois: Chavers, van Zeist, Brzakovic, Eaton, Radic, Meyer, Hagenbuch (Libero).