Volleyball «Aus einem Grund sind wir Erste»: Volley Amriswil steigt mit breiter Brust ins Playoff gegen Lausanne UC Im NLA-Playoff ist Qualifikationssieger Amriswil ab heute Samstag der Gejagte. Trainer Juan Manuel Serramalera gewinnt der Rolle nur Positives ab.

Amriswils Trainer Juan Manuel Serramalera schwört seine Spieler auf das Playoff gegen Lausanne ein. Bild: Mario Gaccioli (15. Januar 2022)

Wenn es um Ambitionen geht, hält Juan Manuel Serramalera nicht zurück. Warum sollte er auch? Der 49-jährige Argentinier ist von Volley Amriswil verpflichtet worden, um den Klub wieder zu Titeln zu führen. Seit 2017 warten die Thurgauer auf ihren fünften Gewinn der Meisterschaft und etwas weniger lang, seit 2019, auf ihren insgesamt siebten Cupsieg. Im ersten Jahr unter Trainer Serramalera traut man den Amriswilern ­beide Triumphe wieder zu. Die Thurgauer gewannen die NLA-Qualifikation mit fünf Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Chênois. Und am 26. März stehen sie im Cupfinal gegen Schönenwerd. Die Männer in Blau haben geliefert. Bislang.

Bis zum Titelgewinn ist es aber noch ein hartes Stück Arbeit – sowohl in der Meisterschaft wie auch im Cup. Heute Samstag beginnt mit dem Playoff-Auftakt die heisse Phase in der NLA. Oder wie Serramalera sagt: «Der schönste Teil der Saison.» Sein Volley Amriswil empfängt im ersten Halbfinalspiel um 17.00 Uhr den Qualifikationsvierten Lausanne UC. Die Serie gegen die Waadtländer geht über maximal fünf Partien. Die drei Direktbegegnungen in dieser Saison gingen alle 3:1 aus, aber nur einmal zu Gunsten von Amriswil.

Amriswils Erfolg hängt nicht von einem einzelnen Spieler ab

Der Meistertitel mit Volley Amriswil steht für Trainer Juan Manuel Serramalera über allem. «Das war von Anfang an unser Ziel», sagt der Südamerikaner, der zwischen 2002 und 2007 Näfels zu vier NLA-Triumphen und drei Cuptrophäen geführt hat. Einzig über den Weg zum Ziel lässt sich mit ihm philosophieren. «Am Ende müssen wir uns durchsetzen», sagt er. Als Gejagter der ganzen Liga müsse man sich aber auf Rückschläge gefasst machen.

Am Potenzial seiner Mannschaft zweifelt Serramalera keine Sekunde. «Aus einem Grund sind wir Erste.» Die Equipe habe ihre Balance gefunden. Serramalera sagt:

«Unser Vorteil ist, dass wir nicht von einem Spieler abhängig sind.»

Will man Amriswil ausschalten, muss man die ganze Mannschaft ausschalten. Nur ein Beispiel dafür: Auch in der ersten Saisonhälfte, als die Thurgauer auf den verletzten Topangreifer Luis Sosa verzichten mussten, waren sie bestechend gut.

NLA-Modus half nicht bei der Playoff-Vorbereitung

Nur mit der Playoff-Vorbereitung ist Trainer Serramalera nicht zufrieden. Das hat aber primär mit dem aus seiner Sicht unglücklichen NLA-Modus zu tun. Die vier Playoff-Teilnehmer standen schon früh fest. «Seit Januar spielten drei Teams um gar nichts mehr und für die ersten vier ging es lediglich noch um die Platzierung», sagt der Argentinier und schlägt vor, doch alle Teams mit einem Pre-Playoff in die Meisterschaftsentscheidung zu involvieren, um die Intensität hochzuhalten. Auch dass die NLA der Männer nur aus sieben Teams besteht, die NLB aber aus 13 macht für ihn wenig Sinn. «Besser wären doch in jeder Liga zehn.»