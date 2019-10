Volksschulgemeinde Egnach rechnet mit einem Verlust Die Stimmberechtigten entscheiden am 5. Dezember über das Budget für das kommende Jahr.

Das Budget 2020 der Volksschulgemeinde Egnach rechnet bei einem Aufwand von 11,243 Millionen Franken und einem Ertrag von 11,015 Millionen Franken mit einem Verlust von 228600 Franken. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 100 Prozent. Das Defizit kann mit dem Eigenkapital gedeckt werden.

Die Investitionen für das Jahr 2019 liegen bei netto 160000 Franken, wie die Schulbehörde mitteilt. Mit diesem Betrag soll die Umnutzung der Alten Turnhalle zur Aula für die Primar-, Sekundar- und Musikschule konkretisiert werden. Auch musischen Vereinen und für kulturelle Veranstaltungen wird die Aula dann zur Verfügung stehen.

Katrin Bressan, Schulpräsidentin Egnach (Bild: PD)

Im Bereich Liegenschaften müssen einige weitere Investitionen getätigt werden. Da diese jeweils unter 75000 Franken betragen, werden sie über die Erfolgsrechnung budgetiert.

Das neue Gesetz über die Beitragsleistungen an die Schulgemeinden tritt per Januar 2020 in Kraft. Finanziell wirksam wird dies jedoch erst im 2021. Es wird der Volksschulgemeinde höhere kantonale Beiträge bringen, was in der Finanzplanung berücksichtigt ist.

Die Volksschulbehörde geht davon aus, dass sie auf das Jahr 2021 hin die Schulsteuern senken kann. Die Finanzplanung geht ab 2021 von einem Steuerfuss von 96 Prozent aus. Dies entspricht einer Steuersenkung gegenüber heute um vier Prozentpunkte.