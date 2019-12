Volksschulgemeinde Bischofszell reagiert auf steigende Schülerzahlen

Andreas Forrer, Mitglied der Volksschulbehörde Bischofszell, stellte an der Gemeindeversammlung jene beiden Kreditbegehren vor, über welche die Stimmbürger am 9. Februar entscheiden werden. Der Pavillon in Bischofszell Nord soll durch einen Neubau ersetzt werden. Forrer begründete das Vorhaben mit den inzwischen unzeitgemässen Bedingungen und dem grossen Entwicklungspotenzial an diesem Standort. Die Schulbehörde beantragt zunächst einen Projektierungskredit von 1,02 Mio. Franken. Die Baukosten dürften insgesamt rund 9 Millionen Franken betragen.

Das Schulhaus Kenzenau soll für rund 1,4 Mio. Franken saniert und umgebaut werden. Als Ziele nannte Forrer eine Optimierung der Raumaufteilung und der Wärmedämmung, den Ersatz der Ölheizung durch eine Wärmepumpe sowie die Erstellung eines neuen Geräteraums und eines Veloständers für 35 Fahrräder. An der Gebäudehülle werde nichts verändert, sagte Forrer. (st)