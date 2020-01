Volksschulbehörde Bischofszell beantragt Kredite von 2,5 Millionen Franken

Am 9. Februar 2020 entscheiden die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Bischofszell über zwei Anträge der Schulbehörde. Es handelt sich einerseits um ein Kreditbegehren von 1,02 Millionen Franken für die Projektierung eines Neubaus als Ersatz des Schulhauses Nord in Bischofszell, anderseits um ein Kreditbegehren von 1,45 Millionen Franken für Sanierungen und Umbauten im Schulhaus Kenzenau in Schweizersholz. Gemäss Artikel 8 der Gemeindeordnung muss an der Urne abgestimmt werden, da beide Kredite die Grenze von 500'000 Franken übersteigen. (st)