Volkes Meinung ist gefragt - Die SVP Kreuzlingen will Klarheit zum Kulturzentrum Die Partei stellt Fragen zum Kult-X im Schiesser-Areal. Mit der Entwicklung des Zentrums ist die Partei nicht zufrieden. Sie findet auch, es gäbe anderweitig dringenderen Handlungsbedarf.

Blick aus der Luft auf das alte Schiesser-Areal, wo das Kulturzentrum Kreuzlingen entsteht. Bild: Reto Martin

(Kreuzlingen, 22. Juli 2019)

Möchte eine Partei den Fokus auf ihre unliebsame politische Vorgänge richten, dann greift sie gern zum Mittel der schriftlichen Anfrage. Barbara Hummel hat im Namen der Kreuzlinger SVP-Gemeinderatsfraktion an der letzten Parlamentssitzung eine solche eingereicht.

Dass die Volkspartei ein kritisches Auge auf das im Aufbau begriffene Kulturzentrum im Schiesser-Areal an der Hafenstrasse hat, ist seit langem ein offenes Geheimnis. Hummel drückt es so aus:

«Unsere Fraktion hat nicht grundsätzlich etwas gegen das Kulturzentrum, aber wir sind der Meinung, es gibt wichtigere Engagements für die Stadt.»

Barbara Hummel, SVP-Gemeinderätin

Gänzlich unzufrieden ist die SVP-Gemeinderätin, wie sich das «Kult-X» seit Jahren nur schleppend entwickelt. «Seit Jahren spricht der Stadtrat davon, im Schiesser-Areal ein Kulturzentrum zu realisieren. Aufgrund der Investitionen von über zehn Millionen Franken, die im Finanzplan der Stadt vorgesehen sind, ist dazu aber die Zustimmung der Stimmbürger zwingend nötig.»

Erst der politische Entscheid, dann Ausbau

Wie man bei der SVP festgestellt hat, seien an der städtischen Liegenschaft bereits Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt worden sowie in verschiedenen Räumen ein Versuchsbetrieb eingerichtet worden. Dieser werde seit 2018 von der Stadt auch finanziell unterstützt.

Nun habe man der Presse entnommen, dass die Kulturtätigkeit im Schiesser-Areal in absehbarer Zeit ausgeweitet werden soll. «Man spricht von drei weiteren Räumen. Man spricht davon, dass bereits Kooperationspartner gefunden wurden. Und man spricht davon, dass auch bereits ein Bewilligungsverfahren zur Umnutzung eingeleitet worden sei», schreibt Hummel in der Anfrage an den Stadtrat.

Sieben Fragen zum Kulturzentrum

Sie stört sich nun daran, dass das Geschäft aber noch immer weder im Gemeinderat behandelt noch einer Volksabstimmung unterbreitet worden ist. Barbara Hummel ergänzt auf Anfrage:

«Die korrekte politische Reihenfolge wird offenbar nicht eingehalten.»

Das Kulturzentrum werde offenbar sukzessive ausgebaut, aber die Volksabstimmung, die nötig und Voraussetzung dafür wäre, schon viel zu lange herausgezögert. «Dies ergibt auch eine schlechte Ausgangslage für die Betreiber des Kult-X. Was passiert mit dem Betrieb, wenn das Volk Nein sagen würde?», fragt sich die SVP-Gemeinderätin.

Die konkreten Fragen im politischen Vorstoss betreffen dann entsprechend die Dauer des aktuellen Pilotbetriebs, die bereits geflossenen städtischen Finanzmittel, das laufende Umnutzungsgesuch, den Zeitpunkt einer Abstimmung oder einen «Plan B» bei einem allfälligen Volksnein. Der Stadtrat hat nun sechs Monate Zeit, die Anfrage zu beantworten.