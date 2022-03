Vogelhaltung Die Kritik an der Voliere in Arbon ist zum grossen Teil ungerechtfertigt Es gibt zwar Verbesserungsmöglichkeiten. Grundsätzlich hat das kantonale Veterinäramt bei einer unangemeldeten Kontrolle aber keine massiven Verstösse gegen die Tierschutzvorschriften festgestellt.

Die Voliere in Arbon im Pärkli neben dem Polizeiposten. Bild: Annina Flaig

Viele Menschen freuen sich an den teils bunten und exotischen Vögeln in der Voliere, die von der Stadt 1907 als Taubenschlag gebaut worden ist. SP-Parlamentarier Felix Heller fragt sich, ob er sich tatsächlich noch freuen soll, wie er es seinerzeit als Bub getan hat. Für ihn macht die Voliere mittlerweile «einen eher traurigen Eindruck». Denn es gebe zahlreiche Mängel, von artgerechter Haltung könne keine Rede sein, hat ihm Erica Willi gesagt. Sie ist die Präsidentin des örtlichen Natur- und Vogelschutzvereines Meise. Auch eine befragte Tierärztin hat die Zweifel von Heller bestätigt. Ihre Feststellung: Es würden zu viele Vögel auf zu engem Raum gehalten. Es fehle ihnen zudem an Versteck- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Sand, den sie unter anderem zur Verdauung brauchen würden.

SP-Parlamentarier Felix Heller. Bild: PD

Der Stadtrat wies die Kritik bereits im letzten November gegenüber der «Thurgauer Zeitung» zurück, nachdem sie Heller in einer Einfachen Anfrage im Parlament öffentlich gemacht hatte. Aus Sicht der Behörde entbehren die Einwände jeglicher Grundlage. Das kantonale Veterinäramt stützt diese Einschätzung weitgehend, wie der Stadtrat jetzt in seiner schriftlichen Antwort auf den Vorstoss von Heller schreibt. Es machte im letzten Dezember eine unangemeldete Kontrolle. Dabei haben Angestellte des Veterinäramtes die Haltung der Vögel sowie ihren Gesundheitszustand beurteilt. Ergebnis: Die Voliere sei deutlich grösser, als es die einschlägigen Richtlinien vorschreiben würden, und die Tiere würden einen vitalen Eindruck machen.

Die Vögel haben zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten

Doch alles ist nicht gut. «Im Innenbereich wurde die nicht regulierbare Heizung bemängelt und im Aussenbereich die knappen Beschäftigungsmöglichkeiten», heisst es im Bericht des Stadtrates weiter. Dieser hat sich die Kritik zu Herzen genommen und die nötigen Änderungen bereits in Auftrag gegeben. Die Stadt wird sich ausserdem mit der Betreuerin der Anlage über den Bedarf von Sanierungs- und Aufwertungsmassnahmen unterhalten und diese gegebenenfalls umsetzen.

Im Aussenbereich fehlt es den Vögeln nach Meinung des Veterinäramtes an ausreichenden Beschäftigungsmöglichkeiten. Bild: Annina Flaig

In der Voliere leben heute rund 60 Schwarmvögel, die sehr zutraulich sind, da sie in Gefangenschaft aufwuchsen. Aktuell werden Nymphensittiche, Wellensittiche, Halsbandsittiche, Ziegensittiche, Kanarienvögel, Reisfinken, Pflaumenkopfsittiche, Königssittiche, Russköpfe, zwei Stare und ein Paar Graupapageien gehalten. Bei der Auswahl der Vögel wird nach Angaben der Stadt darauf geachtet, dass sie gut miteinander auskommen. Es ist aktuell nicht vorgesehen, zusätzliche Vögel anzuschaffen.