Glosse Vögel, «real existierend» Die Hauptwiler Mauer - beziehungsweise die augenzwinkernde Berichterstattung über sie - gibt zu reden. Viel mehr, als Bischofszell Redaktor Georg Stelzner mit seiner Glosse eigentlich beabsichtigt hat.

Das ist der Beton des Anstosses: Um das Schloss Hauptwil wird eine Mauer gebaut. Bild: Donato Caspari (Hauptwil, 7. Juli 2020)

Es sind harte Zeiten für den Lokaljournalisten der Region Bischofszell. Da schreibt er in der «Thurgauer Zeitung» vom 8. Juli eine Glosse über die sich in Bau befindende Hauptwiler Mauer und erdreistet sich auch noch, eine historische Parallele zu Berlin zu ziehen. Damals beim Mauerfall und dem Zusammenbruch des Ostblocks war von «Wind of Change» die Rede. Jedoch zieht über meinen Kollegen gerade ein heftiger Sturm der Entrüstung einiger Hauptwiler und Hauptwilerinnen hinweg. Man will es sich ja nicht schon mit dem neuen Schlossherrn Markus Erwein Maria Richard Karl Matuschka von Greiffenclau verscherzen, bevor dieser überhaupt eingezogen ist.

Manuel Nagel, Redaktor für die Region Amriswil. Bild: Donato Caspari

Mit der Glosse ist es so eine Sache: Nicht jeder kann eine gute Glosse schreiben. Handkehrum können aber auch nicht alle eine gute Glosse als solche erkennen.

Gewiss, um das Augenzwinkern meines Kollegen in dessen Text über die Hauptwiler Mauer zu erkennen, braucht es ein klein wenig historisches Verständnis. Und ornithologisches noch dazu. Spätestens jedoch, als vom Mauerspecht die Rede war, hätte der Fall klar sein müssen. Denn im Gegensatz zum Sozialismus in der DDR war der Mauerspecht noch nie «real existierend». Zumindest nicht als Vogel, sondern nur als Mensch.

Das ist bei einem anderen Vogel komplizierter. Den gibt es «real existierend» sowie als Bezeichnung für Personen. Und er wurde in Hauptwil gesichtet: Es ist der Rohrspatz.