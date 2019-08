Visionen für den Weinfelder Bahnhof müssen noch lange warten

Die CVP fordert in einer Interpellation vom Stadtrat Mitspracherechte für die Bevölkerung beim Bahnhofkonzept. Der zuständige Stadtrat vertröstet jedoch in die ferne Zukunft, aktuell gehe es nur um einen neuen Bushof am Bahnhof.