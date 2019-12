Amriswiler Kunstrad-Duo wird Vierte bei der WM-Premiere Nadine Zuberbühler und Jeannine Graf überzeugen in der Kategorie «Zweier Frauen» an den Weltmeisterschaften in Basel.

Die Amriswiler Kunstradfahrerinnen Nadine Zuberbühler und Jeannine Graf haben gut lachen: An der Heim-WM in Basel belegen sie den hervorragenden vierten Platz und fahren mit 113,09 Punkten neue persönliche Bestleistung. (Bild: Donato Caspari, 19.Juni 2018)

Ein vierter Platz an Weltmeisterschaften. Für viele Sportlerinnen und Sportler ist dies der undankbarste aller Plätze, weil man knapp an den Medaillen vorbeigeschrammt ist. Nicht so für die beiden Amriswiler Kunstradfahrerinnen Nadine Zuberbühler und Jeannine Graf, die an diesem Wochenende an den Heimwettkämpfen in der St.Jakobshalle in Basel in der Kategorie «Zweier Frauen» eben genau diesen vierten Platz belegten.

Doch für die jungen Sportlerinnen vom RMV Amriswil kommt diese Rangierung einer Sensation gleich. Eigentlich war eher vom anderen Schweizer Duo Nathalie Steinemann/Irina Christinger erwartet worden, dass sie sich für den Final mit vier Teams qualifizieren und dort ein Wort im Kampf um die Bronzemedaille mitreden können. Doch Zuberbühler/Graf fuhren am Samstag mit 110,61 Punkten persönliche Bestleistung und durften im Final gegen ein österreichisches und zwei deutsche Duos antreten.

Bringsken-Schwestern holen Gold für Deutschland Das deutsche Schwesternpaar Lena und Lisa Bringsken ging als Titelverteidiger ins Rennen. Ihre Landsfrauen Sophie-Marie Nattmann und Caroline Wurth waren einmal mehr die ärgsten Rivalinnen. In einem dramatischen Finale patzte das Duo Nattmann/Wurth und holte mit 129,43 Punkten Silber. Gold holten wie im Vorjahr die Bringskens, die mit 142,64 Punkten Saisonbestleistung fuhren. Platz 3 belegte wie ebenfalls an der letzten WM das österreichische Duo Rosa Kopf und Svenja Bachmann. (man)

Endgültig in der Weltspitze angekommen

Dort übertrafen sie am Sonntag ihre Leistung vom Vortag erneut und schraubten ihre Bestmarke auf 113,09 Punkte hoch. Die Medaillen waren für die beiden Amriswilerinnen gegen die Top-3-Duos der letzten WM zwar ausser Reichweite, doch Zuberbühler/Graf sind mit diesem vierten WM-Rang endgültig in der Weltspitze angekommen.

Nach ihrem dritten Rang an den Europameisterschaften der Junioren im letzten Jahr ist dies ohne Zweifel der grösste Erfolg der zwei Kunstradfahrerinnen.