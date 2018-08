Vier Kandidaten bewerben sich fürs Präsidium Die Gemeinde Amlikon-Bissegg sucht auf den 1. Juni 2019 einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Othmar Schmid. Die Findungskommission hat sich nun auf vier Bewerber festgelegt. Mario Testa

Othmar Schmid geht im Juni 2019 in Pension. Die Nachfolgersuche läuft. (Bild: Andrea Stalder)

Um die Nachfolge von Othmar Schmid als Gemeindepräsident von Amlikon-Bissegg bewerben sich nun vier Kandidaten. Wie die Findungskommission unter der Leitung von Gemeinderat Paul Sauter bekannt gibt, haben sich auf die Stellenausschreibung viele Interessenten gemeldet, woraus acht qualifizierte Bewerbungen hervor gingen. Zum Schluss blieben fünf Kandidierende, mit denen Findungskommission Gespräche geführt hat. Ein Kandidat hat sich mittlerweile wieder zurück gezogen. So sind es nun die beiden Einheimischen Thomas Ochs und David Oehler sowie die beiden Auswärtigen Lukas Hoffmann aus Balterswil und Victor Haag aus Unterhörstetten, die sich für das Amt bewerben.

Die vierköpfige Findungskommission, bestehend aus den Gemeinderäten, hat auch bereits einen Termin für ein Podium festgelegt, an dem sich die Kandidierenden der Bevölkerung präsentieren. Das Wahlpodium findet am 8. November um 20 Uhr in der Kirche Leutmerken statt. Den Wahltermin hat der Gemeinderat auf den 25. November angesetzt.