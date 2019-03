Viele Schultern für die Zukunft des «Comedy Express» aus Sommeri

Als «Romanze in Lach-Dur mit feurigen Untertönen» bezeichnen die Verantwortlichen die neue Eigenproduktion «Die Zauberflöte und andere Katastrophen», die sehr frei nach Wolfgang Amadeus Mozart interpretiert wird.

Die Handlung spielt an der Opera della Comedia, wo «Die Zauberflöte» gespielt wird – oder werden soll. Im Backstagebereich stehen die Requisiten und Bühnenelemente bereit, die Instrumente sind gestimmt, der Dirigent ist parat – doch die berühmte Sopranistin Anna Wettnedko fehlt.

Das Theaterpublikum sieht, was hinter der Bühne passiert. Den Bereich also, der dem normalen Opernbesucher verborgen bleibt. Schonungslos werden die exzentrischen, schrulligen und extravaganten Charakterzüge der Stars aufgedeckt.

Nichts ist, wie es scheint. Abseits des Publikums beginnt der Flötenzauber zu bröckeln. Papagena kann ihren Papageno in Wirklichkeit nicht ausstehen und stellt heimlich Monostatos nach. Dieser verliebt sich unsterblich in die Königin der Nacht und merkt zu spät, dass er sich in Wirklichkeit einen gesuchten flüchtigen Ausbrecher angelacht hat. Nebst Liebe, Eifersucht und Intrigen kommen auch noch Pleiten, Pech und Pannen hinzu. (man)

