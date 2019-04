Viel Volk am Jubiläumsmarkt in Wertbühl Die zehnte Ausgabe des Frühlingsmarktes lockte Hunderte Besucher an. Das Angebot liess keine Wünsche offen. Manuela Olgiati

Der Frühlingsmarkt Wertbühl feiert sein 10-Jahr-Jubiläum. (Bild: Andrea Stalder)

Treffpunkt für Austausch und Begegnung: Die Jubiläumsausgabe des Wertbühler Frühlingsmarktes am Samstag ist ein wahrer Anziehungspunkt. Der Markt im Dörfli, wie es die Wertbühler liebevoll nennen, lockt zur Kurzweil. Dicht gedrängt stehen die Besucher bereits kurz nach der Eröffnung beisammen. Einzelne Stände werden umringt.

Ein paar Frauen diskutieren am Stand der Naturkosmetik. Überzeugende Tipps von Verkäuferin und Marktbesuchern bringen Gewinne ein. Und schon ist man Besitzerin einer Rosenhandcreme im Stoffbeutel. «Bei dieser Auswahl an Geschenkideen muss ich das Budget gut überwachen», sagt Besucherin Brigitte Holdener. «Es hat gar viele schöne Sachen, die Auswahl ist schwierig zu treffen», nicken sich Besucher zu.

Grosses Angebot an 90 Verkaufsständen

Das Angebot lässt keine Wünsche offen. (Bild: Andrea Stalder)

Vom Reiz des Kaufens werden alle angesprochen. Schliesslich stehen 90 Verkaufsstände bereit. Sorgfältig wird der handgefertigte Schmuck präsentiert, Handtaschen in allen Variationen locken zum Kauf. Als Mitbringsel sind Dekorationsgegenstände perfekt. Einheimische frische Produkte, Bastelsachen, Kunsthandwerk und Kulinarisches stehen reichlich im Angebot.

«Der Frühlingsmarkt ist stark gewachsen und die Resonanz ungebrochen gut»

sagt Organisatorin Yvonne Amman. Vor zehn Jahren gründete die ehemalige Wirtin vom Restaurant Trauben, gemeinsam mit den Morgenkafi-Frauen Yvonne Gähwiler, Denise Tobler und Claudia Berchtold den Markt rund um die Kirche. Angefangen hat er mit 20 Ständen. Ein Dauerbrenner auch für Standbetreiber, die seit Beginn jedes Jahr wieder kommen.

Blick auf die Stände am zehnten Wertbühler Frühlingsmarkt. (Bild: Andrea Stalder)

Nicole Isler von der Jugendgruppe Cevi lockt an ihren Stand, um Schlangenbrot zu backen. Frisches Gebäck und Zöpfe gibt es am Stand von Rosmaries Backstube aus Bussnang. Zur Stärkung ist das OK mit der Festwirtschaft gerüstet. Eltern mit kleinen Kindern treffen sich bei den Küken, Hühnern und Kaninchen.