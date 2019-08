Viel Fleiss und Schweiss

Das Schulmuseum ist am Mittwoch- und Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Seniorinnen und Senioren erhalten an folgenden Daten mit einer Kurzführung Einblick in die Ausstellung «Fleiss und Schweiss»: am 25. August, am 29. September, am 27. Oktober und am 24. November, jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr. Anmeldung erwünscht an: rita.nuesch@bluewin.ch.

Gruppenführungen sind jederzeit auf Voranmeldung möglich.



Hinweis

Weitere Informationen unter: www.schulmuseum.ch.