Verstoss gegen Rassismus-Strafnorm: Arboner SVP-Fraktionspräsident wegen Äusserungen über Roma verurteilt Roland Schöni, SVP-Fraktionspräsident im Arboner Stadtparlament, hat Fahrende als Kleinkriminelle bezeichnet. Einen Strafbefehl in der Sache focht er an. Nun ist der SVP-Mann vor dem Bezirksgericht Arbon abgeblitzt.

Die Fahrenden liessen sich für einige Tage in Steinach nieder – das war der Auslöser für Roland Schönis Äusserungen. (Bild: Martin Rechsteiner)

(pd/red.) Am Montag hat das Bezirksgericht Arbon den lokalen SVP-Politiker Roland Schöni wegen Verstosses gegen die Rassismus-Strafnorm verurteilt. Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) und der Verband Sinti und Roma Schweiz (VSRS) sind erleichtert, dass das Gericht diesen Fall von Rassismus gegen Roma nicht toleriert, wie es in einem Communiqué heisst.

Angela Mattli, Kampagnenleiterin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker, sagt:

«Es ist ein gutes Zeichen, dass die Justiz diesen Fall von Rassismus gegen Roma verurteilt.»

Roland Schöni, SVP-Politiker aus Arbon.

Strafbefehl angefochten

Roland Schöni hatte in einem Bericht der «Thurgauer Zeitung» Fahrende, die sich auf der Steinacher Gemeindegrenze niedergelassen hatten, als «Schlitzohren und Kleinkriminelle» bezeichnet. In der Folge erliess die Staatsanwaltschaft Bischofszell einen Strafbefehl wegen Rassendiskriminierung gegen den Arboner SVP-Mann.

Roland Schöni wehrte sich in der Folge gegen den Strafbefehl. Er habe sich nicht pauschalisierend und hetzerisch gegen die Fahrenden geäussert, sagte er.

«In unseren Augen rassistisch»

Kampagnenleiterin Angela Mattli erklärt im Communiqué weiter:

«Wir sind froh, dass das Bezirksgericht Arbon Antiziganismus ernst nimmt und hier die Rassismus-Strafnorm konsequent angewendet hat.»

Die GfbV und der Verband Sinti und Roma Schweiz hatten bei der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau Strafanzeige wegen Verletzung der Rassismus-Strafnorm Art. 261bis StGB Abs. 4 eingereicht.



Stefan Heinichen vom Verband Sinti und Roma Schweiz hält in der Mitteilung fest: «Die Aussagen von Herrn Schöni gründen in der Annahme, dass die Zugehörigkeit zur Minderheit der Roma und die Ausübung der fahrenden Lebensweise mit Kriminalität, Betrug und Bereicherung auf Kosten des Allgemeinwohls verbunden ist.» Auf diese Weise werde eine ganze Gruppe diffamiert und herabgewürdigt. Heinichen weiter:

«Es wird suggeriert, dass Roma per se eine kriminelle Neigung in sich bergen. Das ist in unseren Augen rassistisch.»