Versammlung Raperswilen wird noch schöner: Die Gemeinde investiert in neue Sitzbänke Die 30 Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde bewilligten das Budget 2021 mit dem bisherigen Steuerfuss von 69 Prozentpunkten. Sie stimmten auch einem Kreditantrag über 382'000 Franken für die EW-Verkabelung Müllberg und Wiel zu.

Gemeindepräsidentin Gaby J. Müller würdigt Ruedi Ribi mit einem Präsent, der als langjähriger Wasserwart zurücktritt. (Bild: Manuela Olgiati)

«Wir budgetieren 6000 Franken in Sitzbänke», sagte Gemeindepräsidentin Gaby J. Müller. Sitzbänke verteilt an verschiedenen Standorten würden der Gemeinde guttun und sie verschönern naturnahe Ecken, fügte die Gemeindepräsidentin an. Dagegen hatte niemand Einwände.

In Windeseile, in weniger als einer halben Stunde, waren die traktandierten Geschäfte der Politischen Gemeinde Raperswilen durchgewunken. Am Dienstagabend begrüsste Gemeindepräsidentin Gaby J. Müller 30 Stimmberechtigte zur Budgetgemeindeversammlung in der grossen Lagerhalle des Holzzentrums Kämpf in Raperswilen.

Investiert wird in Raperswilen in die Energieversorgung durch eine EW-Verkabelung im Müllberg und Wiel. «Nach den Sturmschäden im vergangenen Jahr und in früheren Jahren mussten die Masten der EW-Freileitungen in diesem Gebiet mehrmals notfall- und behelfsmässig mit zusätzlichen Stützmasten gesichert werden», sagte Müller. Nun müssen von den 47 Masten deren 31 ersetzt werden. Für die Erschliessung der erdvergrabenen EW-Verkabelung bewilligten die Stimmberechtigten einstimmig und ohne Diskussion einen Kreditantrag von 382'000 Franken.

Die Wirtschaftskrise durch die Coronapandemie könnte sich auf weniger Steuereinnahmen auswirken, sagte Müller bei ihren Ausführungen zum Budget 2021. Im Rahmen der Budgetplanung sei dies schwierig abzuschätzen. Die Wasserversorgung präsentiert sich besser als budgetiert. Die Wasserversorgung Region Kreuzlingen hatte im Sommer 2020 einen höheren Wasserverkaufspreis angekündigt. Diese Erhöhung tritt in der WRK nun nicht in Kraft. Damit ist in Raperswilen nicht wie angekündigt eine Anpassung notwendig. Der Wasserverkaufspreis liegt bei den bisherigen 1.60 Franken pro Kubikmeter.

Bei einem Aufwand von rund 1,8 Millionen Franken und einem Ertrag von 1,6 Millionen Franken weist das Budget 2021 einen Aufwandüberschuss von 230'200 Franken aus. Mit einer Gegenstimme hiessen die Stimmberechtigten das Budget mit dem bisherigen Steuerfuss von 69 Prozentpunkten gut. Der Finanzplan bis 2024 sieht mit bisherigem Steuerfuss weitere Defizite vor.

Schliesslich hiessen die Stimmbürger auch das angepasste Gebührenreglement für Administration und Dienstleistungen gut.

Ruedi Ribi hatte seinen Rücktritt als langjähriger Wasserwart angekündigt. Die Gemeindepräsidentin verdankte seine Mitarbeit mit einem Präsent. Die Nachfolge als Wasserwart tritt Hansueli Knupp an.