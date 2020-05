Verlust entspricht Erwartungen: Das Minus in der Rechnung der Volksschulgemeinde Bischofszell beträgt 780000 Franken

Da die Sanierung des Schulhauses Sitterdorf Ende Januar 2020 bereits abgeschlossen war, liegt der Fokus nun auf dem Umbau und der Sanierung des Schulhauses Kenzenau sowie der Projektierung eines Neubaus als Ersatz für das Schulhaus Nord. Beide Projekte waren soweit vorbereitet worden, dass die Bevölkerung am 9. Februar 2020 über die entsprechenden Kreditbegehren abstimmen konnte. Mit dem Kauf von 800 Tablets ist eine wichtige Grundlage zur Umsetzung des Lehrplans in den Bereichen Medien und Informatik gelegt worden. Welche Möglichkeiten der Einsatz von Tablets bietet, erfuhren die Lehrpersonen in Workshops. Gestaffelt wurden die Tablets an die Schulstandorte verteilt. Von grossem Nutzen sind die Geräte mit ihren Möglichkeiten gerade jetzt für den Fernunterricht.