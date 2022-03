Verkehrspolitik Kampf der Blechlawine: Die Regio Kreuzlingen nimmt sich des Nadelöhrs Bottighofen an Die Gemeinden im Osten und Süden von Kreuzlingen sowie Stadt und Kanton haben in einem Workshop Lösungsvorschläge für die Stauproblematik in Bottighofen erarbeitet. Es besteht ein gemeinsamer Wille, den Verkehr fairer zu verteilen.

Die jüngsten Nachrichten aus Bern verheissen für die Stauproblematik in und um Kreuzlingen nichts Gutes. Dass der Planungshorizont für die BTS und somit auch für die Oberlandstrasse noch weiter hinausgeschoben wurde, sei für ihn nicht überraschend gekommen, sagt der Bottighofer Gemeindepräsident Matthias Hofmann. «Aber ich war diesbezüglich sowieso schon pessimistisch. Die OLS löst unser Problem kurz- und mittelfristig nicht.» Für die angespannte Verkehrslage auf der Bottighofer Hauptstrasse braucht es andere Lösungen. Nicht erst seit der jüngsten Entwicklung versucht Hofmann mit den umliegenden Gemeinden ein gemeinsames Vorgehen aufzugleisen. «Klar ist, alleine können wir das Problem nicht lösen.»

Ein Workshop der Regio Kreuzlingen am 7. März hat nun gezeigt, ein gemeinsamer Wille zur Entschärfung des Nadelöhrs ist durchaus vorhanden. Vertreter von Bottighofen, Münsterlingen, Langrickenbach, Lengwil, Kemmental sowie der Stadt Kreuzlingen und dem Kanton «haben die Köpfe zusammengesteckt, um die Blechlawinen durch die Dörfer und die Stadt zu stoppen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Diesen gemeinsamen Nenner hat man offenbar gefunden. Allerdings sei auch festgestellt worden, dass dies schwierig zu bewerkstelligen sei. Es habe von den verantwortlichen Gemeindevertretungen auch ein Zugeständnis gegeben, dass alle bereit sein müssten, die Verkehrslast mitzutragen, heisst es in der Mitteilung der Regio Kreuzlingen. Man erwarte aber auch, dass die Einwohner in Bottighofen zu zurückhaltendem Einsatz von Autos angehalten werden. Dies vor dem Hintergrund, dass gemäss offiziellen Verkehrsmessungen ein Grossteil des Verkehrs in Bottighofen hausgemacht sei.

Die Autofahrer sollen sensibilisiert werden

Pragmatische Lösungen sollen nun möglichst rasch in die Wege geleitet werden. Am schnellsten zu realisieren ist hierbei wohl die «Verstärkung der Information». René Walther, Münsterlinger Gemeindepräsident und Präsident der Regio Kreuzlingen, setzt Hoffnung auf den gesunden Menschenverstand und denkt an Tafeln oder Plakate an ausgewählten Standorten, welche die Verkehrsteilnehmenden auf Stausituationen aufmerksam machen.

Matthias Hofmann sieht Möglichkeiten, zu kritischen Zeiten Umfahrungen zu signalisieren, ohne dass an anderen Orten übermässig Verkehrsströme entstehen. Wo solche Umfahrungen durchgeführt werden könnten, konnte er auf Nachfrage noch nicht sagen. Dazu sei es noch zu früh.

Man ist sich einig, dass jeder Autofahrer seine Fahrten hinterfragen sollte. Somit ist auch klar, dass auch die Förderung des Langsamverkehrs und Anreize zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr in den Fokus rücken.

Kantonsingenieur Andy Heller brachte die Idee eines Verkehrsleitsystems ins Spiel. Gemeint sind etwa Ampeln vor Kreiseln auf der Seestrasse, welche letztendlich der Verflüssigung des Verkehrs dienten. Solche Massnahmen müssten aber noch geprüft werden und würden im Rahmen des Agglomerationsprogramms umgesetzt.

Das Problem wird angepackt

Matthias Hofmann sagt: «Es ist wichtig, dass wir alle Betroffenen an einen Tisch holen konnten.» Es müssten nun aber noch weitere Gemeinden am Obersee ins Boot geholt werden. In der Mitteilung heisst es abschliessend, man sei der Beseitigung des Nadelöhrs Bottighofen einen weiteren kleinen Schritt nähergekommen. «Die Regio Kreuzlingen hat sich die Förderung konstruktiver Ansätze auf die Fahne geschrieben.»