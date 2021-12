Verkehr Die Zeit der abendlichen Staus ist vorbei: Der Kanton eröffnet in Egnach einen neuen Kreisel Auf diesen Tag haben viele Autofahrer im Oberthurgau gewartet. Seit Freitag können sie wieder auf direktem Weg von Romanshorn nach Arbon fahren. Die letzten vier Monate ging es auf der Umleitung über Neukirch in den Stosszeiten oft nicht vorwärts.

Der neue Kreisel mit einer alten Mostpresse im Zentrum. Bild: Donato Caspari

Lange Staus manchmal fast bis nach Romanshorn, Raser auf Schleichwegen in den Quartieren, diverse Unfälle wie zuletzt am Sonntag und viel Frust: Der Bau des Kreisels an der Romanshornerstrasse beim Einlenker in die Bucherstrasse beziehungsweise die deswegen nötige Umleitung war für viele eine lange Leidenszeit, die am Freitag zu Ende gegangen ist.

Regierungsrätin Carmen Haag übergibt dem ersten Fahrer, der in den Kreisel einfährt, einen Blumenstrauss. Bild: Donato Caspari

Regierungsrätin Carmen Haag gab am Nachmittag das rund 1,67 Millionen teure Bauwerk offiziell für den Verkehr frei. Zusammen mit Gemeindepräsident Stephan Tobler enthüllte sie zudem eine alte Mostpresse, die jetzt Mitten in der Strasse steht. Und sie drückte den ersten beiden Autofahrern einen Blumenstrauss in die Hand. «Es ist ein denkwürdiger Tag», sagte Tobler.

Neu die zentrale Verkehrserschliessung des Quartiers

Der Kreisel ist vor allem eine vorsorgliche Massnahme: Er soll dereinst all diejenigen Personen möglichst schnell und gefahrlos aufs übergeordnete Strassennetz bringen, die ein neues Zuhause in einer der drei geplanten Grossüberbauungen rund um den Bahnhof Egnach finden werden. Es wird dort zusätzlichen Wohnraum für über 1'000 Menschen geben.

Die am Kreisel angehängte Bucherstrasse ist künftig die zentrale Verkehrserschliessung des Quartiers, wo es auch Gewerbe und Industrie gibt. Es ist auch der Standort des Schlosses Luxburg, zu dem neu eine Tafel den Weg weist. Eine private Trägerschaft will es in den nächsten Jahren zu einem Begegnungsort machen.

Es gab diverse brenzlige Situationen

Gemeindepräsident Stephan Tobler begrüsst die Gäste bei der Eröffnung des neuen Kreisels. Bild: Donato Caspari

Während der Bauzeit des Kreisels auf schwierigem Untergrund war die Romanshornerstrasse ab Anfang August nur einspurig befahrbar. Wer von Romanshorn nach Arbon wollte, musste einen Umweg über Neukirch nehmen, was einen Mehrverkehr auf dieser Route von täglich zwischen 6'000 und 8'000 Fahrzeuge bedeutet hat.

Die Arbeit bei laufendem Verkehr sei immer eine herausfordernde Aufgabe, sagte Projektleiter Jürg Schär. Es habe denn auch die eine oder andere brenzlige Situation gegeben, aber zum Glück keinen schweren Unfall.