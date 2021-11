Verkehr Chropfleerete der Bottighofer Staugeplagten: Für die Aussicht auf Besserung brauchen sie einen langen Atem Gegen 150 Interessierte nahmen am Mittwoch an der Veranstaltung «Verkehr in Bottighofen» teil. Es wurde ein Abend mit einigen Emotionen.

Auf der Hauptstrasse in Bottighofen ist fast immer Rushhour. Bild: Ralph Ribi

Viele Bottighofer sind frustriert. Angesichts der Blechlawine von bis zu 30'000 Fahrzeugen am Tag, welche sich durchs Dorf schiebt, fühlen sie sich im Stich gelassen mit ihrem Verkehrsproblem. Wahlweise von den Nachbarn Kreuzlingen und Lengwil oder vom Regierungsrat. Oder wie es Willi Müller in seiner Problemschilderung formulierte:

«Es ist das Unvermögen der Politiker, den Volkswillen umzusetzen.»

Zuvor hatte er an verschiedenste Entlastungsprojekte in den letzten 35 Jahren erinnert, welche jedoch alle in der Schublade verschwunden seien. Auch Thomas Debrunner sparte nicht mit Situationskritik. Die Seegemeinden müssten endlich zusammenspannen, um die seit 2012 auf dem Tisch liegende Lösung «Oberlandstrasse» (OLS) durchzusetzen.

Die Hauptstrasse neu denken

So hätte der Abend wohl noch lange weitergehen können. Doch die organisierenden Gruppierungen «Bürgerliche Vereinigung» und «probottighofen» wollten weitere Blickwinkel auf die festgefahrene Thematik ermöglichen. Kantonsingenieur Andy Heller beleuchtete zunächst die Bottighofer Hauptstrasse aus verkehrsstatistischer Sicht. Der Spitzentag sei immer der Freitag. Bis 26'000 Fahrzeuge passierten den Kreisel Mühligässli, in Kreuzlingen beim Zihlkreisel sogar 30'000.

Auch wenn es Effekte wie beispielsweise Homeoffice gebe, welche den Verkehr weniger lassen werden, bliebe allein aufgrund des Bevölkerungswachstums die Netzbelastung auch in Zukunft hoch. Heller appellierte:

Andy Heller

Kantonsingenieur Bild: Reto Martin

«Die Gesellschaft muss sich zusammenraufen und mit dem Verkehrsthema arrangieren, Befreiungsschläge sind schwierig zu realisieren und es gibt sie nicht kostenlos.»

Die Oberlandstrasse würde Bottighofen sehr entlasten, aber das dürfte noch ein paar Jährchen dauern, sagte Heller. Später sprach er vom Zeithorizont 2029.

Die Strecke von Bottighofen zum Zihlkreisel nach Kreuzlingen ist der meistbefahrenste Strassenabschnitt des Kantons. Bild: Ralph Ribi

Kann eine Strasse nicht auch schön sein?

Ingenieur Beni Zaugg und Architekt Rico Lauper versuchten in ihren Referaten, neue Sichtweisen aufzuzeigen. Zaugg fokussierte auf den Ausweichverkehr, welcher sich den Weg durchs Dorf suche. Lauper öffnete mit ausladenden Bildern von Parkplätzen, Brachen und Schallschutzwänden vielleicht einigen die Augen für den «Unort Hauptstrasse» und fragte: «Darf eine Strasse nicht auch schön sein und zum Verweilen einladen?» Die Einfahrt ins Dorf wirke trostlos.

Rico Lauper

Architekt aus Bottighofen Bild: Reto Martin

«Es wird Zeit, sich für ortsbauliche Qualität in Bottighofen einzusetzen.»

Ein «Masterplan» für Bottighofen, der derzeit erarbeitet wird, soll die Aufenthaltsqualität, nicht nur auf der Hauptstrasse, fördern.

Nach den Referaten und einem Apéro, der bereits für intensive Diskussionen genutzt wurde, lud Moderator Patrick Eich zur Podiumsdiskussion. Gemeindepräsident Matthias Hofmann, Kantonsingenieur Andy Heller und alt Grossrat Klemenz Somm trafen sich dort. Der Kreuzlinger Stadtrat Ernst Zülle hatte kurzfristig seine Teilnahme absagen müssen.

Alleine kann Bottighofen das Problem nicht lösen

Matthias Hofmann

Gemeindepräsident Bottighofen Bild: Mario Testa

«Bottighofen wird mit dem Verkehr noch eine Weile leben müssen», stellte Heller zunächst noch einmal fest. Auch Gemeindepräsident Hofmann glaubt nicht an einen schnellen Bau der OLS: «Das werden wir nicht mehr erleben.» Aber das Problem sei bekannt.

«Wir leiden alle.»

Er berichtete von der Arbeit an dem von Lauper erwähnten «Masterplan Bottighofen». Im Frühling würden erste Resultate vorgestellt. Hofmann sieht den Verkehr als regionales Problem, wie er mehrfach betonte. «Er soll fair verteilt werden.» Er stehe bei diversen Themen in Kontakt mit den umliegenden Gemeindeoberhäuptern und das Einvernehmen sei gut. Tempo-30-Zonen, Busanschluss an den Bottighofer Bahnhof oder Velo und E-Bike-Stationen seien aktuelle Geschäfte.

Klemenz Somm

Alt Grossrat GLP Bild: Andrea Stalder

Klemenz Somm provozierte einige im Saal, mit seiner Oppositionshaltung zur Oberlandstrasse.

«Ich dachte, mit der heutigen Einladung will sich Bottighofen bei mir bedanken, für den Erhalt der Landschaft.»

Weiter betonte er, dass der Verkehr kein Naturereignis sei. 80 Prozent seien Quell- und Zielverkehr. «Da muss jeder in den Spiegel schauen.» Die Diskussion erinnerte zeitweise stark an den Abstimmungskampf von 2012.

Moderator Patrick Eich hakte nach und fragte nach konkreten und rasch verwirklichbaren Lösungsvorschlägen. Aber die Möglichkeit, den Strassenraum um die Verkehrslawine attraktiver zu gestalten, blieb letztlich die einzige greifbare Option aus den Reihen des Podiums.

«Die Leute können nicht Kreisel fahren»

Aus dem Publikum regte Rolf Zwicky an, die Kreisel abzubrechen, die Zebrastreifen als Passerellen über die Strasse zu führen und Lastwagenverbote zu erlassen, um den Verkehr flüssig zu halten. Die Reaktion des Kantonsingenieurs liess nicht darauf schliessen, dass er diese Vorschläge in Bälde umsetzen will.