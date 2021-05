Veloboom Veloferien statt ans Meer – doch die Zweiräder sind ein knappes Gut: Wie die Velohändler mit hoher Nachfrage und Lieferengpässen kämpfen Der Fahrradboom führt bei Velogeschäften und -Produzenten in der Region Kreuzlingen zum Teil zu langen Lieferfristen. Bei Bestellungen müssen Kunden gut und gerne auch mal ein halbes Jahr warten, Kompromissbereite sitzen schneller im neuen Sattel. Corona spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle.

Einblick in die Produktion der Velofabrik Tour de Suisse in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder – 15.3.2019

Clemens Späni, der Mitbesitzer vom Kreuzlinger Velodrom, kann wirklich nicht über Langeweile klagen. «Seit 28 Jahren sind wir erfolgreich, obwohl wir so dicht an der deutschen Grenze sind. Aber im Augenblick ist die Nachfrage wirklich gross.» Von den sogenannten Gravel-Bikes hätten sie gut doppelt so viele verkaufen können, doch die seien nun nicht mehr nachzubestellen.

Clemens Späni

Velodrom in Kreuzlingen Bild: Reto Martin – 28.1.2015

«Uns geht es wie den Verkäufern von Langlaufskis im Winter: Wer etwas anbietet, was man von zu Hause aus – ohne zu verreisen – machen kann, der findet seine Kunden.»

Erfreulicherweise habe der Lieferant des Velodroms schnell reagiert und so sei man immer noch gut aufgestellt. Solange der Kunde kompromissbereit sei, was die Farbe oder Gestaltung des Velos anginge, könne man etwas zeigen.

Bestellungen von Wunsch-Velos dauern bis zum Herbst

Auch Willi Ehrbar vom Tägerwiler Zweiradhuus hat immerhin noch zwischen 150 und 200 Velos zur Auswahl – allerdings aus allen Sparten von Kinderrad bis zum E-Mountainbike.

«Wenn Ihnen davon etwas gefällt, dann können Sie auch spontan ein neues Velo kaufen. Aber wenn Sie statt eines roten lieber ein blaues hätten, dann müssen wir es bestellen. Und das kann dann bis September gehen.»

Der Kreuzlinger Ruedi Brunner, dessen Geschäftsschwerpunkt bei den motorisierten Zweirädern liegt, kennt das Phänomen. Die wenigen neuen Velo-Modelle, die er auf seiner kleinen Ladenfläche ausgestellt hatte, sind längst verkauft. Wer heute bei ihm ein Rad ordert, muss mit bis zu zehn Wochen Lieferfrist rechnen. Auch bei ihm werde mehr gekauft, wenn auch nicht überbordend viel.

«Das sieht bei Händlern in den Grossstädten anders aus. Dort wollten die Menschen wegen Corona wohl den ÖV vermeiden und sind aufs Velo umgestiegen.» Ausserdem dürften die Reisebeschränkungen etwas beigetragen haben.

«Statt ins Ausland die Ferien zu fahren, macht man nun Velotouren zu Hause. Und weil man das Geld für die Reise spart, gönnt man sich dafür ein edles Mountain-E-Bike.»

Eine halbe Million Velos verkauft – Branche ist um 40 Prozent gewachsen



In früheren Zeiten sind in der Schweiz von allen Herstellern jeweils um die 360'000 Velos und E-Bikes pro Jahr abgesetzt worden. Doch im vergangenen Jahr ist die gesamte Branche um vierzig Prozent gewachsen. Über eine halbe Million Velos wurden verkauft, meldet der Verband Velosuisse. «So etwas ist nicht mehr planbar», sagt der Marketingexperte Nick Becker von der Tour-de-Suisse-Velo-Manufaktur.

Nick Becker von Tour de Suisse glaubt an ein anhaltendes Wachstum. Bild: Inka Grabowsky

«Die Lager entlang der Lieferketten sind leer.»

Tour de Suisse habe normalerweise genug Bauteile für die Produktion von zwei bis drei Monaten. «Wir sind auf kontinuierlichen Nachschub angewiesen.» Rund siebzig Mitarbeiter montieren in Kreuzlingen nach genauen Wünschen der Kunden etwa 8500 Velos und E-Bikes im Jahr.

Flexible sind im Vorteil

Bei der «A-la-carte-Produktion» gibt es normalerweise Lieferfristen von drei bis vier Wochen. Nur im Sommer nach hohen Auftragseingängen konnten es auch bis zu zehn Wochen werden. Jetzt kommt nur innert Monatsfrist zu einem neuen Velo, wer flexibel ist:

«Einige Rahmen aus dem Modelljahr 2021 sind schlicht ausverkauft. Wer ein spezielles Modell möchte, muss gegebenenfalls bis zum Winter warten.»

Einige Zulieferer seien völlig überrannt worden. «Bremsscheiben sind über Monate ausverkauft, ebenso Standard Rennradkassetten. Das sind Verschleiss-Teile, deren Wiederbeschaffung früher kein Problem war.» Viele Radfahrer hätten offenkundig alte Velos wieder reaktiviert, sodass Ersatzteile knapp wurden.

Einblick in die Produktion der Velofabrik Tour de Suisse in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder – 15.3.2019

Eine Ursache liegt in Asien

Neben der gesteigerten Nachfrage führten auch die strengen Lockdowns zu Beginn der Krise in Asien zu geringerer Produktion. Fabriken wurden geschlossen. «Niemand wusste, wie sich die Wirtschaft erholen würde, also wurden vorsichtshalber Aufträge storniert. Das Volumen fehlt jetzt in der Endmontage.» Schnell mal eben die Produktionskapazitäten hochzufahren, um die Nachfragespitze abzudecken, sei wirtschaftlich nicht vernünftig.

Bei Tour de Suisse planen die Verantwortlichen mittlerweile 600 Tage im Voraus. Derzeit steht der Einkauf für 2023 an. Becker geht davon aus, dass der Markt weiter wachsen wird. Vor einer Sättigung sei man noch weit entfernt.

«Und das Thema Klimawandel mit der Forderung nach umweltfreundlicher Mobilität wird uns auch bleiben, sodass Velofahren noch mal an Attraktivität gewinnt – vielleicht nicht auf dem Land, aber auf jeden Fall in den Städten.»