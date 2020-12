Uttwil «Die Gemeinde verpasst eine riesige Chance»: Überbauung auf dem Gelände des früher geplanten Luxusresorts ist durch einen Rechtsstreit blockiert Auf der ewigen Baustelle direkt am See könnte es endlich vorwärtsgehen. Die Besitzer haben mit der Honestus AG in Wattwil einen Käufer an der Hand, der Nägel mit Köpfen machen will. Das Problem ist die Baubewilligung.

Seit Jahren eine Baustelle: Das Gelände der ehemaligen Reederei in Uttwil. Bild: Reto Martin

Von den Plänen für ein Luxusresort an bester Lage direkt am See ist bloss eine Baugrube geblieben. Die LN Immo AG als Besitzern der Liegenschaft hat es in den letzten drei Jahren weder geschafft, die hochfliegenden Pläne zu verwirklichen, noch mit einer überarbeiteten Variante in die Gänge zu kommen. Dafür haben die Eigentümer jetzt immerhin einen Investor gefunden, der das ehemalige Reederei-Gelände übernehmen und bauen würde. Es ist die Honestus AG mit Sitz in Wattwil, die Liegenschaften im In- und Ausland erwirbt, hält, vermietet und veräussert.

Das Problem: Die Bewilligung für den Umbau des Reedereigebäudes und den Bau von zwei neuen Häusern ist abgelaufen und die Gemeinde ist nicht bereit, sie zu verlängern, weil ihrer Meinung nach die gesetzlichen Voraussetzungen fehlen. Einen ersten Antrag hat der Gemeinderat schon vor Wochen abgelehnt. Diese Woche wies die Behörde auch ein Wiedererwägungsgesuch der LN Immo AG ab.

Mettler2Invest macht Druck

Die Bautafel erinnert daran, dass die Häuser längst stehen sollten. Bild: Reto Martin

Enttäuscht über die erneute Absage aus Uttwil ist insbesondere auch die Mettler2Invest, die das ursprüngliche Projekt entwickelt und es inklusive Land der LN Immo AG 2017 verkauft hatte – zumindest auf dem Papier. Tatsächlich ist das St.Galler Unternehmen bis heute so etwas wie ein stiller Teilhaber geblieben. Denn die LN Immo AG konnte der Mettler2Invest seinerzeit nicht den vollen Preis bezahlen und ist ihr bis heute die Differenz schuldig geblieben, Entsprechend gross ist deren Interesse als Grundpfandgläubigern daran, dass die Honestus AG in Uttwil einsteigt und die LN Immo AG damit die Ausstände begleichen kann.

Doch daraus wird zumindest vorderhand nichts. Denn ohne Baubewilligung unterschreibt die Honestus AG den Kaufvertrag nicht, sagt Peter Mettler, der Geschäftsleiter der Mettler2Invest. Er hat die Zügel in die Hand genommen, um endlich zu seinem Geld zu kommen, nachdem lange nichts passiert ist. Dass die Gemeinde nicht Hand bieten wolle, damit es auf dem ehemaligen Reederei-Gelände endlich vorwärtsgehe, verstehe er nicht. Mettler sagt:

«Sie verpasst eine riesige Chance. Es war nicht einfach, einen Investor zu finden.»

Der Preis sei mehr als fair. «Die Finanzierung ist geregelt. Die Banken machen mit.» Der Gemeinderat laufe durch sein wenig kooperatives Verhalten Gefahr, auf Jahre hinaus eine Baustelle am See zu haben. Denn die Geduld der Honestus AG sei nicht grenzenlos.

Der Fall liegt beim Kanton

Am Zug ist jetzt das Departement für Bau und Umwelt (DBU), das entscheiden muss, ob es rechtens war, dass die Gemeinde die Baubewilligung nicht verlängert hat. Die LN Immo AG wollte sich nicht damit abfinden und reichte beim Kanton Rekurs ein. Denn anders als es die Gemeinde darstelle, seien die Bauarbeiten nie eingestellt worden. «Es sind kleinere Sachen gemacht worden, aber auch die zählen,» sagt Mettler.

Visualisierung der geplanten Überbauung. Bild: PD

Von der Gemeinde hätte er mindestens erwartet, dass sie auf die Argumente im Wiedererwägungsgesuch eingegangen wäre.«Sie ist nicht einmal darauf eingetreten.» Das stimme nicht, sagt Gemeindepräsident Richard Stäheli.

«Wir begründen jeden Entscheid.»

Im konkreten Fall könne er sich aber nicht öffentlich dazu äussern, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. Stäheli hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass die ewige Baustelle direkt am Seeradweg ein Ärgernis für ihn sei.