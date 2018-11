Uttwil findet die magische Zahl Vor Hundert Jahren lebte ein ganzes Nest an Künstlern im Dorf. Eine Vortragsreihe widmet sich den schillernden Persönlichkeiten. Lara Jörgl

Der Dramatiker Karl Sternheim lebte in diesem Haus am See. (Bild: PD)

«Wir sind im Winter auf die magische Zahl gestossen», sagt der ehemalige Gemeinderat Marco Zumkehr. Die Rede ist vom geplanten Projekt mit dem Titel «100 Jahre Künstlerkolonie Uttwil». Zumkehr und seine Frau haben sich schon immer für die Dorfgeschichte interessiert. «Die Idee fand schnell Anklang. Jeder, dem wir davon erzählt haben, war begeistert.»

Von heuer bis 2022 finden ein- bis zweimal jährlich spezielle Anlässe über berühmte Persönlichkeiten statt, die vor einem Jahrhundert in Uttwil gelebt haben. Die Gemeinde, der Gemeindeverein und die Gesellschaft Frohsinn unterstützen die Veranstaltungsreihe.

Die Vergangenheit soll wieder aufleben

Ziel ist es laut Zumkehr, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Als erstes wird der flämische Designer und Architekt Henry van de Velde vorgestellt, der ins «Haus am See» einzog und viele weitere Künstler anlockte. Dazu gehörten die Sternheims, Schriftsteller Paul Ilg und der Maler Ernst Schlatter. Die Veranstalter laden zu lockeren, leichten Referaten. Der erste Vortrag von Kunsthistoriker Thomas Föhl aus Weimar findet am 23. November um 19.30 Uhr statt, er behandelt das Werk von Architekt und Designer Henry van de Velde. Der zweite folgt am 24. November um 17 Uhr zum Leben des Künstlers.

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, entweder direkt über die unten aufgeführte Webseite oder schriftlich an Marco Zumkehr, Im Müsli 6, 8592 Uttwil. Alle Anlässe finden in der «Seeburg» statt. Die Anzahl Sitzplätze ist begrenzt, der Zugang nicht barrierefrei.