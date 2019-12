Ursula Gentsch stellte in Arbon ihr neues Kinderbuch vor Einen Bücherladen gibt es, seit Mumenthaler in der Altstadt dicht machte, nicht mehr. Jetzt sorgen Kinderbücher für die ersehnte erste Nachfolge.

Autorin Ursula Gentsch und Illustratorin Floh Moser während der Lesung an der Poststrasse 6 in Arbon. Bild: Hedy Züger

Kinderbücher fügen sich im Geschäft von Heidi Weh besonders gut ein: zauberhafte Bücher neben wunderhübschen Schreib- und Grusskarten. Alles passt zusammen. Jetzt liegt ein neues Kinderbuch auf.

Ursula Gentsch und Floh Moser fügten ihre Talente im Werk «Der kleine Tannenbaum» zusammen. Getextet von Gentsch, illustriert von Moser, war es für den Printer Daniel Weibel eine Freude, Druck und Ausgabe zu besorgen.

Das Buch hat eine lange Vorgeschichte

An der Lesung bei Heidi Weh sagte Ursula Gentsch, dass sie die erste Fassung vor zehn Jahren an einem Seniorentreffen im Weinfelder «Trauben» erzählt habe. Dann ruhte die Geschichte, bohrte sich aber in ihr dichterisches Denken, bis sie dem Drängen nachgab und schrieb und schrieb.

Dabei fügte sie auch Ereignisse ein, die sie bei familiären Treffen mit ihren beiden Enkelinnen erlebt oder beobachtet hatte. Das so entstandene Büchlein trumpft nicht auf. Es ist achtsam, wirkt aber lebendig und fesselnd und verspricht mit seinem Inhalt, der die menschliche Welt spiegelt, ein guter Kamerad der lesenden Kinder zu werden.

Kleiner Tannenbaum hat grosse Pläne

Der kleine Tannenbaum wird nämlich von den grossen Bäumen im Wald fast erdrückt. Ihm mangelt es an Erde und Licht. Bis er sich wehrt, denn zum Glück kann er mit den Zweigen wackeln und eine Stimme besitzt er auch.

Die einfühlsame Illustration begleitet das ganze Leben und Leiden des winzigen grünen Kerls. Der kleine Tannenbaum verspricht, ein grosser und dankbarer Freund zu werden. Wer weiss, ob er nicht unter dem Weihnachtsbaum sein oder als Geburtstagsgeschenk weitere kleine Leser beglücken darf.