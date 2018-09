Urban Gardening heisst in Bischofszell schlicht "Stadtgärtnern"

Was in Basel, Bern und Zürich funktioniert, könnte doch auch in der Rosenstadt Anklang finden. Das dachten sich Doris Reifler und Isabelle Rey, als sie im Frühling 2018 das Projekt «Stadtgärtnern Bischofszell» ins Leben riefen.