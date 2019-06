Untersuchungsbericht entlastet Kreuzlinger Schulbehörden vom Vorwurf des Mobbings gegen ihren Präsidenten Die Untersuchungskommission um Christoph Tobler hat am Dienstag ihren Bericht über den Rücktritt von Schulpräsident René Zweifel veröffentlicht. Zumindest einen Teil davon. Urs Brüschweiler

Der Arboner Berater Christoph Tobler leitete die Untersuchung. (Bild: Donato Caspari)

Mit Spannung war erwartet worden, was die im vergangenen Dezember von den beiden Kreuzlinger Schulbehörden eingesetzte Untersuchungskommission herausfinden wird. Und fraglich war auch, wie viel davon tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 61 Seiten haben Christoph Tobler, Claudias Graf-Schelling und Gabriela Frei Aggeler verfasst. Es sind 8 Seiten, die veröffentlicht werden.

An einem Pressegespräch am Dienstagvormittag betonten sowohl Kommissionspräsident Tobler als auch Michael Thurau, Vizepräsident der Sekundarschulbehörde, und Markus Blättler, Vizepräsident der Primarschulbehörde, dass aus ihrer Sicht der Bericht vollständig hätte veröffentlicht werden können. Beide Behörden hätten dies gar einstimmig beschlossen. Ex-Schulpräsident René Zweifel habe dies jedoch aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen abgelehnt. Ein überwiegendes Informationsinteresse der Bevölkerung habe er in der kompletten Veröffentlichung nicht erkennen könnten, heisst es in einer Mitteilung der Schulbehörden. Der öffentliche Teil umfasst nun die Beantwortung der Fragestellungen, das Fazit und Empfehlungen der Kommission.

Das ist das Fazit der Kommission:

René Zweifel hat sich in seinem Amt keinerlei Verfehlungen zuschulden kommen lassen.

Aus seiner Sicht hätte es keinen Grund für einen Rücktritt vom Amt gegeben.

Dennoch erfolgte der ihm von den Schulbehörden nahegelegte Rücktritt freiwillig. Wenn auch unter dem Druck, dass ein Teil der Behördenmitglieder sowie einzelne Mitarbeitende der Verwaltung nicht mehr bereit gewesen wären, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Die Auflösungsvereinbarung berücksichtigt René Zweifels Interessen in hohem Masse. Sie trage dem Umstand Rechnung, dass er bis Ende Juli 2021 als Schulpräsident gewählt war.

Die grosse Mehrheit der Behördenmitglieder hatte das Vertrauen in die Fähigkeiten von René Zweifel verloren. Mängel und Versäumnisse des Schulpräsidenten aus der Zeit vor seiner Erkrankung, wurden während dieser Abwesenheit erkannt.

Nach Zweifels Rückkehr im März 2018 verloren die Behörden den Glauben und das Vertrauen, dass er in absehbarer Zeit wieder in der Lage sein würde, den Herausforderungen gewachsen zu sein. Hinzu kam in dieser Phase eine psychische Erkrankung.

Der Weg der Behörden über einen freiwilligen Rücktritt war rechtlich korrekt. Die Verhandlungen waren jedoch schwierig und führten zu kommunikativen Problemen und Zusatzschlaufen.

Das Handeln und insbesondere die Kommunikation der Schulbehörden waren nicht in jeder Situation korrekt und angemessen, aber auch nicht unrechtmässig.

Es sei nachvollziehbar und glaubwürdig, dass die Behörden aus Verantwortungsbewusstsein und echter Sorge um das Wohl der Schule handelten. Es gibt keine Hinweise auf andere, niedrige oder persönliche Motive.

Von Mobbing oder Nötigung, wie den Behörden zuweilen vorgeworfen worden war, könne keine Rede sein, bestätigt die Kommission. Letztlich sei Zweifel nicht allen seiner umfangreichen Funktionen und Aufgaben gewachsen. Jedoch sei auch die Feedback- und Zielsetzungskultur der Schulbehörden mangelhaft gewesen.

Empfehlungen für die Zukunft

Mit Blick auf die Zukunft schlägt die Kommission vor, die organisatorischen Strukturen der Schulen Kreuzlingen umfassend zu überprüfen und zu optimieren. Dazu sei fachliche Unterstützung, etwa im Bereich Bau/Liegenschaften oder Informatik nötig und zahlreiche administrative Anpassungen.

Einige der Empfehlungen der Kommission seien in den letzten Monaten bereits angegangen oder umgesetzt worden, heisst es in der Mitteilung.

Entlastung für die Behörden

In den vergangenen fast zwei Jahren seien die Schulbehörden stärker gefordert als je zuvor und mussten sich intensiv mit operativen Aufgaben befassen, um den geordneten Betriebe der Schulen aufrecht zu erhalten. Nun freuen sie sich darauf, sich in Zukunft wieder vermehrt ihren angestammten Aufgaben zuwenden zu können.