«Unser Seil ist nicht gerissen»: Der Romanshorner Drahtseil-Lieferant Fatzer nimmt nach dem tödlichen Unfall am Titlis Stellung

Am Mittwoch teilte die Kantonspolizei Obwalden mit: «Mitarbeitende des Seilbahn- und des Förderseilherstellers sowie Angestellte der Bergbahnen Engelberg-Titlis arbeiteten morgens auf der Gerschnialp am Förderseil der Gondelbahn, als sich die temporäre Abspannung im Bereich Seilspleisses des Förderseils löste, worauf die Arbeiter vom Förder- wie Entlastungsseil getroffen wurden.» In der Folge wurde ein Mitarbeiter der Titlisbahnen so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Zwei weitere mit den Arbeiten beschäftigte Personen wurden erheblich, eine Person mittelschwer verletzt. Alle drei Verletzten wurden von der Rega zur weiteren Behandlung in ausserkantonale Spitäler geflogen. Sie sind unterdessen ausser Lebensgefahr. Die Revisionsarbeiten wurden wieder aufgenommen. (tva)