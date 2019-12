«Man bekommt fast Kopfweh beim Anblick»: Romanshorn will den Bahnhofplatz umgestalten Weit über eine Million Franken soll die Aufhübschung kosten. Einen Teil der Ausgaben würde der Bund übers Agglomerationsprogramm übernehmen.

Mocmoc, Parkplätze und Autos: Der Bahnhofplatz in Romanshorn ist kein besonders einladender Ort. Donato Caspari

Der Bahnhofplatz in Romanshorn ist in jeder Beziehung hässlich. Jedenfalls in den Augen der früheren Stadtentwicklerin Nina Stieger. «Man bekommt beim Anblick fast Kopfweh», sagte sie vor fünf Jahren bei einem Rundgang durch Romanshorn.

«Es ist ein Ort, wo viele Menschen aggressiv werden.»

Der Grund: «Man hat sich Mühe gegeben, ihn zu gestalten. Aber leider eben nur Mühe gegeben.» Alles sei viel zu unruhig. «Es fehlen harmonische Elemente. Die Bäume beispielsweise stehen falsch.» Man müsste von Grund auf neu beginnen, sagte Stieger damals.

Nina Stieger. Markus Schoch

Genau das hat die Stadt jetzt vor. Die Romanshorner haben an der Budgetgemeinde 120'000 Franken für einen Projektierungskredit frei gegeben, der allerdings umstritten war. Eine Gruppe kritischer Bürger wollte ihn streichen. Sie hatte mit ihrem Antrag aber keine Chance.

«Sind es Romanshorn schuldig»

«Wir möchten uns anschauen, wie wir den Bahnhofplatz aufwerten können, das sind wir Romanshorn schuldig», sagt Stadtpräsident Roger Martin.

«Wir wollen ihn nicht vergolden, aber er muss attraktiver werden.»

Konkrete Vorstellungen habe er allerdings noch nicht. Diese würden unter Einbezug der Bevölkerung erst noch entwickelt.

Eine der zentralen Fragen werde sein, was mit dem Durchgangsverkehr passiere oder ob man den Platz sogar verkehrsfrei machen wolle. Es gebe aber noch viele andere Themen. So sei die Stadt beispielsweise von Gesetzes wegen gehalten dafür zu sorgen, dass Behinderte künftig problemlos den Bus benutzen können. Dafür brauche es höhere Kanten bei den Haltestellen am Bahnhof.

Am Bahnhof halten auch Busse. Donato Caspari

Für die Umsetzung der Massnahmen sind im Finanzplan 1,3 Millionen Franken vorgesehen. Die Romanshorner müssten aber nicht allein für die Kosten aufkommen. Das Projekt ist Teil des Agglomerationsprogramms St. Gallen-Bodensee, für das National- und Ständerat Ende September 130 Millionen Franken gesprochen haben, was rund einem ein Drittel der gesamten Investitionssumme entspricht.

Passerelle steht im Moment nicht im Vordergrund

Gelder aus Bern gibt es auch für die Gleisquerung (15,9 Millionen). Ob die Passerelle je gebaut wird, ist eine andere Frage. Für Stadtpräsident Martin ist klar: Die Brücke lasse sich nur dann rechtfertigen, wenn sie der Erschliessung des geplanten neuen Quartiers im südlichen Hafenareal diene, wo grosse Teile des Landes der SBB gehöre. Sie müsste Hand bieten zur Entwicklung des Gebietes. Im Moment habe er unterschiedliche Signale, sagt Martin.

Früher gab es bereits einmal eine Brücke über die Gleise für Fussgänger. PD