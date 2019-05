Unerwarteter Geldsegen in Zihlschlacht-Sitterdorf Ein erklecklich höherer Steuerertrag und ein geringerer Aufwand für die Sozialhilfe bescheren der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf wider Erwarten eine positive Jahresrechnung. Georg Stelzner

Gemeindepräsidentin Heidi Grau kann eine positive Rechnung 2018 präsentieren. (Bild: Georg Stelzner)

Wenn die Rechnung einer Gemeinde gleich um rund 900'000 Franken über dem Voranschlag liegt, ruft das nach einer Erklärung. Im Falle von Zihlschlacht-Sitterdorf beträgt der Ertragsüberschuss 728'068 Franken. Budgetiert war ein Verlust in Höhe von 153'540 Franken.

«Mit einem solchen Geldsegen war wirklich nicht zu rechnen», sagt Gemeindepräsidentin Heidi Grau. Sie verweist auf ganz schwer zu prognostizierende Budgetpositionen wie die Steuereinnahmen und den Aufwand für die Sozialhilfe.

Abschreibungsbedarf weiterhin hoch

«Wir halten die Budgetzahlen nicht künstlich schlecht», betont Grau, um festhalten, dass «wir nicht davon ausgehen dürfen, dass es in dieser Tonart weitergeht.» Nach wie vor gebe es einen jährlichen Abschreibungsbedarf von einer halben Million Franken.

Der Mehrertrag bei den Steuern von natürlichen Personen beläuft sich auf 630'000 Franken, während von den juristischen Personen 30'000 Franken weniger flossen als budgetiert. Mehreinnahmen von 100'000 Franken resultierten bei den Grundstückgewinnsteuern.

Bei Ausgaben oft punktgenau budgetiert

Zum Plus in der Rechnung 2018 hat auch die Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) beigetragen, für die statt der veranschlagten 392'000 Franken netto nur gut 290'000 Franken aufgewendet werden mussten.

Die hohe Steuerkraft ist einerseits erfreulich, anderseits hatte sie aber zur Folge, dass rund 60'000 Franken mehr an den kantonalen Finanzausgleich abzuliefern waren. Stolz ist die Gemeindepräsidentin, dass es ausgabenseitig gelungen ist, die Vorgaben des Budgets in vielen Fällen sehr genau einzuhalten.

Im Wettbewerb mit anderen Gemeinden

Als Gewinnverwendung schlägt der Gemeinderat folgendes vor: je 200'000 Franken Einlage in Rückstellungen für den Finanzausgleich und in die Spezialfinanzierung Feuerwehr, 204'300 Franken zusätzliche Abschreibung Investitionsbeitrag an die Sanierung der Amriswilerstrasse sowie 123'768 Franken Zuweisung an das Eigenkapital.

Dieses würde sich dadurch auf 5,2 Millionen Franken erhöhen, was laut Heidi Grau «ein sehr beruhigendes Polster» ist, auch wenn von dieser Summe lediglich 2,3 Millionen Franken frei verfügbar seien.

Die Gemeindepräsidentin weiss, dass die gesunden Finanzen Begehrlichkeiten wecken können. «Wir werden intensiv abwägen müssen, was mit dem Steuerfuss 2020 geschehen soll», erklärt Grau im Wissen, dass andere Gemeinden diesbezüglich aufgeholt haben.