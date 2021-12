Umweltschutz Die katholische Kirchgemeinde Arbon nimmt den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung ernst Eine Solaranlage auf dem Pavillon in Roggwil produziert seit gut drei Monaten Strom. Die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger hatten die Investition in der Höhe von 50'000 Franken im letzten Jahr einstimmig gutgeheissen.

Solarmodule auf dem Dach des Pavillons in Roggwil. Bild: PD

(red) Am 10. September hat die katholische Kirchgemeinde Arbon eine Fotovoltaikanlage auf dem Pavillon in Roggwil in Betrieb genommen. Die Idee wurde vor Jahren im Zusammenhang mit der Renovierung der Kirche in Roggwil geboren und ins Umweltprogramm der Kommission Grüner Güggel aufgenommen. Seit dieser Zeit liess die Verantwortlichen der Gedanke nicht mehr los, und es folgten viele Gespräche und Abklärungen zur Verwirklichung dieses Vorhabens.

Anregungen von verschiedenen Seiten und die Unterstützung durch den Roggwiler Umwelt-Gemeinderat haben die Kirchgemeinde schliesslich veranlasst, die Idee in der Umweltkommission nochmals eingehend zu behandeln. Anforderungen und Möglichkeiten wurden diskutiert, Offerten eingeholt und abschliessend ein Antrag an die Kirchenvorsteherschaft auf Genehmigung zum Bau einer Fotovoltaikanlage auf dem Pavillon in Roggwil ausgearbeitet.

Dem Ziel ein Schritt näher gekommen

Bild aus der Nähe vom Dach des Pavillons neben der Kirche. Bild: PD

Die Behörde befürwortete dieses Projekt einstimmig und fasste den Beschluss, den Antrag an einer Kirchgemeindeversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Im November 2020 genehmigten die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger einen Kredit in der Höhe von 50'000 Franken einstimmig. Die Realisierung der Anlage mit 23 kWp und die Abnahme mit der Bauherrschaft erfolgten anschliessend durch die Freidorfer Unternehmung CE Concept Energy AG.

Die katholische Kirchgemeinde freut sich, mit diesem Projekt einen nicht unerheblichen Beitrag zur umweltfreundlichen Energiegewinnung geschaffen zu haben, und damit dem Ziel einer umweltgerechten Kirchgemeinde wieder ein Stück näher zu sein.