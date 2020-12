Erster Punktverlust für Volley Amriswil

Im einem Nachholspiel der Vorrunde gegen Volley Luzern schrammte der unangefochtene NLA-Leader gegen den Tabellenvorletzten haarscharf an einer Niederlage vorbei. In Abwesenheit von Chefcoach Marko Klok stand ein wirres Coaching durch den Assistenten Matevz Kamnik am Anfang der Zitterpartie.