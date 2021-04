UMFRAGE In Weinfelden kann man Inspiration sammeln für den eigenen Garten: Feuerstellen sind hoch im Kurs Auf dem Marktplatz zeigen aktuell zwölf Gartenbauer anlässlich der «Flora 21» ihre Ideen für einen paradiesischen Garten. Den Besuchern gefällt die Ausstellung, wie eine Umfrage zeigt.

Am Eröffnungstag flanierten schon viele Besucher durch die Gartenausstellung. (Bild: Andrea Stalder)

So grün und belebt hat man den Marktplatz lange nicht mehr gesehen. Am Samstag um die Mittagszeit tummeln sich viele Leute im Stadtzentrum und begutachten die Schaugärten, welche die zwölf teilnehmenden Gartenbaubetriebe im Rahmen der Expo «Flora 21» erstellt haben. Die Besucher scheinen das Stück Normalität in Pandemiezeiten zu geniessen und akzeptieren die auferlegte Maskenpflicht fast ausnahmslos.

Sätze wie «Lueg wie schön!» oder «Das isch aber e gueti Idee!» sind öfters zu hören. Tatsächlich haben die Gartenbauer beim Bebau ihrer Parzelle Ideenreichtum bewiesen und gezeigt, dass sich ein Traumgarten auch mit wenig Platz realisieren lässt. Obwohl alle Gärten individuell gestaltet sind, lassen sich Trends erkennen. Besonders aktuell scheinen Holz, Metall und Wasserläufe zu sein.

Der erweiterte Wohnbereich

«Obwohl wir uns nicht abgesprochen haben, befindet sich in fast jedem Garten eine Feuerstelle», beobachtet auch Remo Schefer. Der Inhaber der gleichnamigen Gartenbaufirma aus Wuppenau erklärt, dass Gärten heute als erweiterter Wohnbereich angesehen werden, in denen gelebt und auch gegessen wird. Laut Schefer ist ein Trend in Richtung Pflegeleichtigkeit zu erkennen. «Wir legen Kunden aber ans Herz, auch einheimische Pflanzen in ihren Garten zu integrieren», sagt er.

Eine Umfrage bei den Besuchern:

Sandra Brivio

Besucherin aus Amriswil (Bild: Monika Wick)

«Es ist bemerkenswert, was die Betriebe in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben.»

Paul Suter

Besucher aus Zezikon (Bild: Monika Wick)

«Die Ausstellung liefert uns viele schöne Inspirationen für unseren eigenen Garten.»

Aurin und Lorelai Bolt

Besucher aus Dotnacht (Bild: Monika Wick)

«Es gibt viel zum Spielen für uns. Das Karussell möchten wir am liebsten mit nach Hause nehmen.»

Yvonne Sutter

Besucherin aus Bischofszell (Bild: Monika Wick)

«Man spürt, dass die Gartenbauer viel Herzblut in die Ausstellung investiert haben.»