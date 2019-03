Umfahrungsstrasse: Stadtrat Bischofszell will einen Grundsatzentscheid Eine Umfahrungsstrasse ist in der Rosenstadt seit Jahrzehnten ein Thema. Der Diskussion liegt der Wunsch zugrunde, das Zentrum vom Verkehr zu entlasten. Für 19. Mai ist eine Konsultativabstimmung anberaumt. (red)

Personen- und Lastwagen durchqueren die Bischofszeller Altstadt auf der Bahnhofstrasse. (Bild: Donato Caspari, 19. Februar 2015)

Der Stadtrat hat dieses Thema 2014 in Zusammenarbeit mit dem Kanton erneut aufgegriffen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Vorgängig konnte sich die Bevölkerung mit eigenen Ideen oder konkreten Vorschlägen an einem Workshop einbringen.

Die Ergebnisse wurden im Jahr 2015 an einem gut besuchten Informationsanlass öffentlich präsentiert. Dabei wurde nicht nur eine einzelne Bestvariante vorgeschlagen, sondern eine Gegenüberstellung von insgesamt sechs Varianten aufgezeigt, welche sich aus einem Fächer von insgesamt 20 Vorschlägen herauskristallisiert hatten.

Zwei Varianten stehen zur Diskussion

Bevölkerung und Interessengruppen wurden wiederum zu einer Vernehmlassung eingeladen. Weitere Vorschläge kamen hinzu, welche nachträglich durch die Ingenieure geprüft und den anderen Varianten gegenübergestellt wurden. Als Essenz dieses Prozesses ergaben sich zwei Varianten: je eine im Osten und eine im Westen der Stadt.

Mittels Umfrage konnte der Stadtrat im Jahr 2018 feststellen, dass eine westliche Linienführung bei der Bevölkerung mehr Akzeptanz findet. Es zeigte sich jedoch, dass die Befragten aktuell nicht bereit sind, für ein solches Bauvorhaben mehr Steuern zu zahlen; die Stadt soll sich jedoch langfristig Land sichern.

Land für Strassenkorridor sichern

Diese Umfrageergebnisse möchte der Stadtrat nun mit einer Konsultativabstimmung an der Urne zweifelsfrei festhalten. Dabei stellt sich die Grundsatzfrage, inwiefern er das Thema in Zukunft zu bearbeiten hat. Die Frage ist mit dem Auftrag verbunden, langfristig Land für ein solches Bauprojekt zu sichern.

Zusätzlich gilt es zu entscheiden, welche der beiden Varianten – Ost oder West – den Vorzug erhält und weiterverfolgt werden soll. Aufgrund der aktuellen finanziellen Situation sieht der Stadtrat lediglich die Möglichkeit, ein solches Projekt langfristig anzugehen und für kommende Generationen Land für den Strassenkorridor zu sichern, sofern sich solche Möglichkeiten auftun.

Wichtige Frage in der Ortsplanung

Gemäss Bischofszeller Gemeindeordnung muss jeder Landkauf ab 800'000 Franken durch die Stimmbürger legitimiert werden, unabhängig davon, ob diese Konsultativabstimmung positiv ausfällt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben folglich auch im Nachgang die Möglichkeit zu entscheiden.

Vorerst geht es lediglich um den Auftrag an den Stadtrat, zur Konkretisierung eines Projekts zu gegebener Zeit weitere Schritte in die Wege zu leiten und – wie erwähnt – über mehrere Jahre dem Volk Parzellen zum Kauf vorzuschlagen. Für die Raumplanung ist zudem entscheidend, für welche Variante sich die Bischofszellerinnen und Bischofszeller entscheiden.

Der Stadtrat wünscht sich Klarheit, da aktuell die Ortsplanung revidiert wird und einiges davon abhängig ist, wo dereinst eine solche Strasse durchführen soll. Die Konsultativabstimmung findet im Rahmen des eidgenössischen und kantonalen Urnengangs vom 19. Mai 2019 statt.