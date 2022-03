Ukraine «Wir sind überrannt worden»: Am Donnerstag ist ein erster mit Hilfsgütern beladener Lastwagen von Dozwil Richtung Kriegsgebiet gefahren Nicole Stadler wollte eigentlich in einem kleinen Lieferwagen ein paar dringend benötigte Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze bringen. Sie wurde von einer Welle der Solidarität überrollt und musste ganz schnell viel grösser denken.

Das Team, das den Hilfstransport organisiert hat. Links ist Barbara Pituras zu sehen, und neben ihr Nicole Stadler. Bild: Ralph Ribi

Die Idee kam ihr am letzten Sonntag nach einem Gespräch mit ihrer polnischen Freundin Barbara Pituras, die Verwandte in der Ukraine hat und ihnen helfen wollte. Nicole Stadler beschloss, ihre Freude auf Whatsapp anzuschreiben mit der Bitte, Güter des täglichen Bedarfs zu spenden, die ein Kollege ihrer Freundin in einem kleinen Lieferwagen an die polnisch-ukrainische Grenze bringen sollte.

Der Aufruf war bald auch auf Facebook zu finden und zog immer grössere Kreise. Stadler war schnell fast nur noch damit beschäftigt, die Aktion zu koordinieren, die sich zu einer logistischen Herausforderung auswuchs. «Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich solidarisch mit den Kriegsopfern zeigen», sagt Stadler, deren Mann den Früchtehandel Bofru in Dozwil führt. Die Firma wurde zum Sammelzentrum mit genau getakteten Anlieferungszeiten. Im Viertelstundentakt nahmen Stadler und ihre Helfer in den letzten Tagen Hilfsgüter einer beschränkten Anzahl Personen an, die zuvor einen Termin bekommen hatten. «Es läuft super», sagt Stadler.

Am Schluss sind es drei Lastwagen geworden

Die Frauen füllen Kartonschachteln mit den Hilfsgütern. Bild: Ralph Ribi

Die Kleider, Decken, Nahrungsmittel und Hygieneartikel verpackt sie in Kartonschachteln, die Egon Scherrer aus Egnach bei der Firma Model in Weinfelden organisiert hat – 500 bis 600 Stück. Platz finden sie auf 30 Paletten in drei Lastwagen, die alles nach Polen bringen. Stadler musste die Camion-Unternehmen nicht suchen, die Firmen haben sie gefunden. «Diverse sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, sie würden den Transport gerne übernehmen.» Zahlen muss Stadler nichts, und auch um die Zollformalitäten kümmern sich die Fuhrhalter.

«Es ist mega», sagt Stadler. Am Donnerstag hat der erste LKW Dozwil verlassen. Die beiden anderen folgen am Freitag. Für Stadler ist das Hilfsprojekt dann abgeschlossen. Es sei eine gute Erfahrung gewesen, sagt sie. «Und wir haben toll im Team harmoniert.» Mittlerweile sei aber auch von offizieller Seite vieles in Gang gekommen, sodass sie die Hilfe anderen überlassen könne, die über die nötigen Strukturen verfügen würden. «Wir haben nebenbei ja auch noch ein Geschäft, das laufen muss.»